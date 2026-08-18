icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ChatGTP ha superado la barrera de los mil millones de usuarios, entre los que se encuentran menores de 18 años, que constituyen la primera generación que crecerá con el uso de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
ChatGTP ha superado la barrera de los mil millones de usuarios, entre los que se encuentran menores de 18 años, que constituyen la primera generación que crecerá con el uso de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha presentado ‘ChatGPT para Adolescentes’, una experiencia específica para los menores de 18 años que establece restricciones y controles parentales en el uso del ‘chatbot’ y refuerza su papel como herramienta de aprendizaje.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.