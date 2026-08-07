Captura de YouTube.
Captura de YouTube.
Por Redacción EC

En los últimos años el dron ha acaparado la atención, ya sea para el uso en guerras, en investigaciones científicas, monitoreo de espacios naturales; y es aquí que aparece Phantom Twist, un peculiar dispositivo que promete ser invisible con un sistema que deja atrás la tecnología de camuflaje, materiales transparentes o sistemas ópticos que desvían la luz.

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