En los últimos años el dron ha acaparado la atención, ya sea para el uso en guerras, en investigaciones científicas, monitoreo de espacios naturales; y es aquí que aparece Phantom Twist, un peculiar dispositivo que promete ser invisible con un sistema que deja atrás la tecnología de camuflaje, materiales transparentes o sistemas ópticos que desvían la luz.

Los ingenieros de la Universidad Northwestern han diseñado un sistema bajo el concepto “desenfoque de movimiento”, el mismo que se produce al ver girar las hélices de los ventiladores y parecen desaparecer.

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Según señala la universidad, “Phantom Twist” gira hasta 25 veces por segundo, una velocidad imperceptible para el ojo humano. Esto hace que el dron se mimetice con el entorno y no sea percibido.

El dron fue presentado durante el Robotics: Science and Systems 2026 en Sídney, Australia. “nos preguntamos si podríamos diseñar el dron en función de cómo los humanos perciben el movimiento. Esta idea de baja visibilidad mediante el movimiento constante es algo que pocos han explorado”, explicó Michael Rubenstein , de la Universidad Northwestern , quien dirigió el proyecto.

Otra diferencia con drones comunes que cuentan con cuatro rotores independientes, el Phantom Twist tiene un motor y una hélice. La hélice gira en una dirección, mientras que el resto del dron gira en la dirección opuesta.

Para este trabajo se emplearon inteligencia artificial (IA) y algoritmos de optimización que reorganizaron repetidamente los componentes principales del dron, incluyendo el motor, la hélice, la placa de circuito, el contrapeso y las baterías.

Puede ser usado en investigación del medioambiente. Al no ser detectado permite monitorear espacios sin alterar el entorno, aunque aún se debe perfeccionar el ruido que genera.