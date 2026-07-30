Apple Upgrade permitirá elegir entre varios modelos del iPhone 17 como el Pro, Air y 17e.
Apple Upgrade permitirá elegir entre varios modelos del iPhone 17 como el Pro, Air y 17e.
Por Redacción EC

Los iPhone son uno de los celulares más avanzados y codiciados, condición que deja a los dispositivos de Apple con un precio apropiadamente alto y muchas veces lejos del alcance del consumidor común. La compañía ha buscado paliar esta situación con el lanzamiento de Apple Upgrade, un nuevo programa que permitirá a los usuarios de iPhone y dispositivos como el Apple Watch, Mac y iPad conseguir un nuevo modelo d ellos mismos mediante un plan de arrendamiento.

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