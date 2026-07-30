Los iPhone son uno de los celulares más avanzados y codiciados, condición que deja a los dispositivos de Apple con un precio apropiadamente alto y muchas veces lejos del alcance del consumidor común. La compañía ha buscado paliar esta situación con el lanzamiento de Apple Upgrade, un nuevo programa que permitirá a los usuarios de iPhone y dispositivos como el Apple Watch, Mac y iPad conseguir un nuevo modelo d ellos mismos mediante un plan de arrendamiento.

Para esta opción, exclusiva por el momento a los Estados Unidos, la firma de la manzana se ha aliado con la plataforma de servicios financieros Klarna, mediante la cual se realiza el alquiler.

Los costos varían dependiendo el dispositivo a alquilar y el periodo de arrendamiento, que puede ir de 12, 24 a 36 meses. En general, alquilar un iPhone de última generación puede costarte desde US$17,99 para el iPhone 17e a US$31,99 para el iPhone 17 Pro. Esta variación de precios también afecta a otros productos de Apple y una iPad mini puede costar US$11,99, mientras que una iPad Pro US$24,99.

Al finalizar el periodo de alquiler, los usuarios tendrán la opción de volver a actualizar el dispositivo a uno de última generación, comprarlo a un precio reducido o simplemente salirse del programa.

Pero no todo son buenas noticias, y la implementación de Apple Upgrade significa la retirada de los Programa de Actualización de iPhone y los Pagos de iPhone antes vigentes, aunque estos sobreviven de cierta manera al permitir al usuario cambiar su antiguo dispositivo para reducir el precio de la mensualidad. Por el momento no hay un anuncio si esta opción se extenderá a otros países como el Perú.