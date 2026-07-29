Con estas acciones, OpenAI busca crear una salvaguarda legal frente a una serie de demandas que han presentado diversos escritores, quienes alegan una infracción de derechos de autor a gran escala por parte de modelos entrenados con sus obras.(Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
Con estas acciones, OpenAI busca crear una salvaguarda legal frente a una serie de demandas que han presentado diversos escritores, quienes alegan una infracción de derechos de autor a gran escala por parte de modelos entrenados con sus obras.(Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
Por Agencia Europa Press

ChatGPT de OpenAI ya rechaza las solicitudes directas que realizan los usuarios cuando buscan copiar el estilo de un autor en concreto para la generación de textos, y a cambio propone una respuesta que captura el sentimiento general de ese escritor.

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