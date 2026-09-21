¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que le cuentas a un chatbot de inteligencia artificial? A menudo, tratamos a estas herramientas como si fueran confidentes digitales, sin imaginar que nuestras confesiones podrían tener repercusiones en el mundo real. La naturaleza de estas plataformas nos hace bajar la guardia, pero es necesario entender que lo que escribes podría, en teoría, ser parte de un registro legal si alguien solicita acceso a esa información.

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La doctora Jennifer King, de la Universidad de Stanford y autora principal de un estudio sobre IA y privacidad, explica que las empresas mantienen estos chats para mejorar el funcionamiento de sus agentes.

“Una vez que esa data está siendo usada para propósitos de entrenamiento, no sabemos realmente qué están haciendo con ella, qué datos están removiendo, cómo están intentando limpiarla de antemano; hay muy poca transparencia y no sabemos realmente qué procesos hay desde afuera”, dijo la experta en conversación con Good Morning America.

Este almacenamiento de datos no es algo menor, ya que los usuarios suelen compartir una enorme cantidad de información a los servidores de estas compañías. Al revisar el historial de conversaciones, es sorprendente notar que registros de hace años, o incluso meses, siguen allí, esperando ser procesados en los ciclos de entrenamiento de los modelos que utilizamos a diario.

Cómo manejan tus datos ChatGPT, Anthropic y Gemini

Para entender mejor qué ocurre, es importante consultar las políticas de cada servicio. ChatGPT, por ejemplo, menciona que tus conversaciones pueden ser almacenadas y usadas para mejorar los modelos, pero aseguran que no lo hacen de una forma que te identifique personalmente.

Aun así, señalan que los chats se conservan hasta que el usuario decide borrarlos, momento en el cual se eliminan en un plazo de 30 días, a menos que el usuario esté utilizando una versión corporativa.

La experta en privacidad Jennifer King advierte sobre la falta de transparencia en algunos procesos relacionados con los datos utilizados para entrenar modelos. (Foto referencial: Magnific)

Por otro lado, Anthropic, la empresa detrás de Claude, tiene sus propias reglas. La herramienta indica que las conversaciones son almacenadas hasta que el usuario las elimine. Si se opta por el modo entrenamiento, Anthropic puede retener datos por “hasta cinco años y alimentarlos en ciclos de entrenamiento para ayudar a Claude a mejorar”.

En el caso de Gemini, la IA de Google, las conversaciones se guardan en la cuenta de usuario para mejorar sus servicios; sin embargo, la plataforma permite al usuario gestionar esta actividad de forma directa: puedes ver, borrar o desactivar el historial de chat en cualquier momento desde la configuración de tu cuenta de Google.

El límite de la privacidad: normas de uso y retención legal

Es importante tener en cuenta que, aunque las tres plataformas ofrecen opciones para eliminar chats, existe una advertencia común: si un chat es marcado por alguna razón específica, la empresa podría retenerlo por un tiempo mayor para cumplir con propósitos legales.

Dicho de otra forma: lo anterior significa que la privacidad total no está garantizada si la interacción entra en conflicto con las normas de uso o leyes vigentes.

La recomendación principal de la doctora King para los usuarios es bastante sencilla: sé precavido con lo que compartes.

Entre las principales recomendaciones están evitar subir documentos confidenciales, utilizar chats temporales cuando sea posible y revisar las opciones de privacidad y entrenamiento. (Foto referencial: Magnific)

Consejos prácticos para proteger tu información personal

Muchas personas cometen el error de subir archivos médicos, fotos con información confidencial o documentos personales para pedirle ayuda a la IA, sin considerar que están entregando datos sensibles a una tecnología que aún no es totalmente transparente.

La clave está en la precaución. La experta sugiere no subir documentos con información personal a menos que se redacte todo lo sensible previamente, optar por usar chats temporales cuando sea posible y revisar la configuración para excluir tu información del entrenamiento de los modelos.

Por ahora, la inteligencia artificial sigue funcionando como una especie de “caja negra” en cuanto al manejo de los datos que recibe. Por ello, los expertos recomiendan actuar con cautela: evitar compartir información sensible y tener presente que cualquier conversación podría quedar almacenada y ser recuperada más adelante.