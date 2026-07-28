La tecnología de ‘machine learning’ puede procesar grandes cantidades de datos históricos, notar patrones y predecir fenómenos antes desconocidos. (Foto creada por inteligencia artificial).
La tecnología de ‘machine learning’ puede procesar grandes cantidades de datos históricos, notar patrones y predecir fenómenos antes desconocidos. (Foto creada por inteligencia artificial).
Por Redacción EC

Prende su celular. Le aparece un video de un tema que le interesa. Desliza, y sin saberlo, usted ha firmado una sentencia de varias horas frente a la pantalla: mientras veía ese primer contenido, el algoritmo ya le ha preparado veinte o cincuenta videos para las próximas horas de temas que ni buscaba, ni sabía que le interesaban —o, quizás sí reconoció lo que no le interesaba, ni le aportaba— y, aun así, se quedó en el llamado scroll o desplazamiento infinito.

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