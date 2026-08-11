En esta sociedad moderna los humanos nos vemos esclavizados a la tecnología para sobrevivir. Un teléfono celular inteligente es casi indispensable para lidiar con las vicisitudes de todos los días y tampoco se debe descontar la necesidad de utilizar computadoras personales y hasta tabletas para cuestiones laborales, de estudios y ocio, dejando en muchas ocasiones nuestros archivos y fotos desperdigados en distintos dispositivos, para nuestra eterna inconveniencia.

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Es justamente este fastidio el que Lenovo ha buscado resolver con Smart Connect, un programa gratuito que permite conectar diversos dispositivos en una misma plataforma, evitando la fricción de tener que estar cambiando entre la PC, el celular y la tableta contínuamente y que El Comercio tuvo oportunidad de probar en las últimas semanas.

¿Qué funciones ofrece Smart Connect?

Si bien Smart Connect se caracteriza por permitir la transferencia de archivos entre distintos aparatos interconectados, no son las únicas funciones que oculta esta pieza de software, aunque algunas de estas pueden estar restringidas dependiendo si utilizas aparatos fuera del ecosistema Lenovo y Motorola (dispositivos que nos fueron proveídos para la realización de esta reseña).

En particular, según lo que probamos, la PC que utilices importa poco, fuera de que corra Windows 10 u 11, ya que trabajaron de la misma manera con la laptop Lenovo y mi computadora personal, pero algunas de las funcionalidades del programa quedan restringidas si no utilizas celulares de la marca Motorola y tabletas de la marca Lenovo. Estas restricciones son graduales también dependiendo del OS que utilices, con los aparatos de Apple más afectados en un esquema que va así de mayor funcionalidades a menor: Motorola <- Android <- iOS. En nuestra descripción de las funciones cuidaremos de señalar qué funciones están disponibles para qué aparatos según nuestras pruebas.

Centro de control unificado (sin restricción): la llamada cara de la aplicación es una portada donde, en una sola interfaz, muestra todos los dispositivos vinculados a la cuenta del usuario, permitiendo conocer su estado, nivel de batería, almacenamiento disponible y opciones de conexión. Desde allí también es posible recibir notificaciones de dispositivos Android.

La página principal de Smart Connect contiene no solo todos los dispositivos conectados, sino también un resumen de todas las fotos que se pueden compartir y diferentes pestañas con las funciones del programa. / Juan Luis Del Campo

Transferencia rápida de archivos (sin restricción): los usuarios pueden enviar fotografías, videos, documentos y otros archivos entre una PC, un smartphone o una tablet mediante un sistema de arrastrar y soltar. El proceso es simple y se realiza de forma inalámbrica y evitando el uso de cables o de servicios de almacenamiento en la nube.

los usuarios pueden enviar fotografías, videos, documentos y otros archivos entre una PC, un smartphone o una tablet mediante un sistema de arrastrar y soltar. El proceso es simple y se realiza de forma inalámbrica y evitando el uso de cables o de servicios de almacenamiento en la nube. Portapapeles compartido (Android, celulares Motorola y tabletas Lenovo) : el sistema sincroniza el portapapeles entre dispositivos. Esto permite copiar un texto, una imagen o un enlace en el teléfono y pegarlo inmediatamente en la computadora, o viceversa.

: el sistema sincroniza el portapapeles entre dispositivos. Esto permite copiar un texto, una imagen o un enlace en el teléfono y pegarlo inmediatamente en la computadora, o viceversa. Compartir pantalla (celulares Motorola, tabletas Lenovo): una función que se desarrolla de dos maneras similares. La primera, exclusiva para celulares Motorola, se llama “teléfono virtual” y te permite crear una copia simulada de la pantalla de tu teléfono celular y correr sus aplicaciones en tu computadora sin que esto afecte el funcionamiento del teléfono físico. La segunda se llama “duplicar” y crea también una copia de tu teléfono o tablet en tu computadora, con el añadido de que todo lo que hagas en esa versión también se verá reproducido en el dispositivo físico.

La función de duplicar el teléfono permite crear una versión virtual del celular en tu computadora. / Juan Luis Del Campo

Escritorio móvil (celulares Motorola): una funcionalidad similar a la de Compartir pantalla, pero crea una versión virtual de tu teléfono (sea horizontal o virtual) que imita la configuración de una Chromebook para mayor facilidad de uso. Útil para utilizar apps del celular en la pantalla más grande de la PC.

una funcionalidad similar a la de Compartir pantalla, pero crea una versión virtual de tu teléfono (sea horizontal o virtual) que imita la configuración de una Chromebook para mayor facilidad de uso. Útil para utilizar apps del celular en la pantalla más grande de la PC. Duplicación y extensión de pantalla (celulares Motorola, tabletas Lenovo) : la plataforma ofrece varias opciones para compartir la pantalla entre dispositivos. Es posible duplicar la pantalla del teléfono en la PC para interactuar con aplicaciones móviles mediante teclado y mouse o utilizar una tablet como monitor secundario para ampliar el espacio de trabajo, como si se tratara de un segundo monitor.

: la plataforma ofrece varias opciones para compartir la pantalla entre dispositivos. Es posible duplicar la pantalla del teléfono en la PC para interactuar con aplicaciones móviles mediante teclado y mouse o utilizar una tablet como monitor secundario para ampliar el espacio de trabajo, como si se tratara de un segundo monitor. Zona Wi-Fi (celulares Motorola): l a computadora puede conectarse automáticamente al punto de acceso del teléfono cuando detecta que no existe una red Wi-Fi disponible. El proceso evita ingresar manualmente la contraseña cada vez que se comparte la conexión.

a computadora puede conectarse automáticamente al punto de acceso del teléfono cuando detecta que no existe una red Wi-Fi disponible. El proceso evita ingresar manualmente la contraseña cada vez que se comparte la conexión. Cámara web (Android, celulares Motorola y tabletas Lenovo): permite utilizar las cámaras de las tabletas o teléfonos como si se trataran de una cámara web. Es compatible con programas como Zoom.

La función de Cámara web permite utilizar tu celular en esta función. Es compatible con todo tipo de programas como Zoom. / Juan Luis Del Campo

Control entre dispositivos (celulares Motorola y tabletas Lenovo): conecta diversos dispositivos como si se trataran de la extensión de un mismo escritorio, permitiendo utilizar el mouse y teclado para controlar todos o incluso convertir una tableta en una segunda pantalla.

Impresiones: más que la suma de sus partes

Smart Connect es un programa interesante y en las tres semanas que lo probamos pudimos comprobar que ayudó a mejorar nuestra productividad al eliminar ciertas fricciones en cuanto a la transferencia de archivos, en particular desde mi celular iPhone a mi PC, donde usualmente utilizaba el método arcaico de enviarme fotos y grabaciones mediando un correo electrónico o subiéndolas a Google Drive.

Otra funcionalidad que me pareció particularmente útil fue la de la Cámara web, que te permite utilizar tus teléfonos Android como este dispositivo, ahorrando comprarte este equipo e incluso proporcionando una calidad de imagen mejor a lo que muchos de estos aparatos pueden proporcionar en el mercado actual. Solo lamento que no hubiera llegado durante la pandemia, cuando las personas se empezaron a dar cuenta de la importancia de vernos las caras incluso a distancia.

Pero quizás la función más interesante de Smart Connect fue la de Control entre dispositivos, al permitir conectar varios dispositivos como si fueran parte del mismo escritorio. La ventaja más obvia es tener más espacio de pantalla, algo que los que las utilizamos conocemos ayuda a mejorar la eficiencia - o a perderla al poner un video de YouTube en el segundo plano -, pero también crea otras sinergias como por ejemplo poder utilizar la pantalla touch y el lápiz inteligente de la tablet para dibujar o hacer ediciones de algo para lo que estás trabajando en la PC.

Control entre dispositivos permite utilizar una tableta Android como la segunda pantalla de una computadora. / Juan Luis Del Campo

También se puede utilizar para jugar videojuegos de manera portátil con la tableta, algo que funcionó de manera sorprendemente competente con juegos que utilizan controles táctiles como “Slay the Spire 2”.

Esto no significa que Smart Connect esté sin defectos. Evidentemente, su mayor problema es mantener restringidas la mayoría de sus funcionalidades a los productos Lenovo y Motorola, algo comprensible por el lado de los desarrolladores, pero que deja una desazón como usuario.

Adicionalmente, aunque Lenovo ha intentado hacer la interfase lo más amigable posible, algunas de sus funciones son confusa a primera e incluso a tercera vista, como por ejemplo Duplicación y extensión de pantalla y Control entre dispositivos hacen cosas aparentemente muy similares.

El programa vive, o muere, por la calidad del wi-fi que tengas disponible, algo que como muchos han experimentado puede no ser el más rápido del mundo, sobre todo si estás fuera de tu domicilio. Esto afecta por supuesto en la velocidad de transferencia de archivos, pero molesta más intensamente cuando se está conectando múltiples dispositivos a una misma computadora en funciones como Control entre dispositivos, ocasionando en nuestra experiencia un pequeño, pero notable, retraso entre nuestras acciones y lo que ocurre en la pantalla. Fue algo que particularmente notamos cuando intentamos utilizar Smart Connect como puente para jugar videojuegos de PC en la tableta a distancia.

Cabe notar que Smart Connect tiene como alternativa para estos problemas la opción de conectar directamente los dispositivos mediante cables USB, aunque esto por supuesto le quita uno de sus mayores atractivos que es la portabilidad de cada uno de sus aparatos.

No tengo ningún dispositivo Lenovo o Motorola, ¿vale la pena utilizar Smart Connect?

Incluso sin la mayoría de funciones, Smart Connect ofrece algo de utilidad para la mayoría de los usuarios. Por ejemplo, los dueños de iPhone mantienen las facilidades para compartir archivos y responder mensajes, mientras que los usuarios de Android tienen además la aún más útil funcionalidad de Cámara web y la de Portapapeles, permitiendo incluso transferir texto copiado (Ctrl+C) de un aparato a otro en cuestión de segundos. La gran ventaja es que probar si estas funciones valen la pena es completamente gratuito, ya que el programa cuesta S/.0.00.