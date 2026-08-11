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Resumen

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Smart Connect de Lenovo busca centralizar en un solo programa las funciones de tu PC, celular y tableta. (Foto: Lenovo)
Smart Connect de Lenovo busca centralizar en un solo programa las funciones de tu PC, celular y tableta. (Foto: Lenovo)
/ Lenovo
Por Juan Luis Del Campo

En esta sociedad moderna los humanos nos vemos esclavizados a la tecnología para sobrevivir. Un teléfono celular inteligente es casi indispensable para lidiar con las vicisitudes de todos los días y tampoco se debe descontar la necesidad de utilizar computadoras personales y hasta tabletas para cuestiones laborales, de estudios y ocio, dejando en muchas ocasiones nuestros archivos y fotos desperdigados en distintos dispositivos, para nuestra eterna inconveniencia.

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