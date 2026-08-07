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Resumen

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Imagen referencial. (Foto: AFP)
Imagen referencial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Una etapa superior de un cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie lunar en las primeras horas de este miércoles, confirmó la agencia espacial estadounidense NASA.

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