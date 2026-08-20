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Resumen

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Sevicio de reparto por drones de Amazon sigue ampliándose. (Foto: EFE)
Sevicio de reparto por drones de Amazon sigue ampliándose. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Amazon multiplicará por seis su red de reparto con drones en Estados Unidos hasta llegar a cerca de quinientas ciudades y pueblos antes de que acabe 2026, con envíos de alimentos, electrónica o medicamentos en un mínimo de treinta minutos, anunció este miércoles la compañía en un comunicado.

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