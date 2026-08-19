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Resumen

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El Nokia 9000 Communicator podía tranformarse en un miniordenador con teclado completo. (Foto: EFE)
El Nokia 9000 Communicator podía tranformarse en un miniordenador con teclado completo. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Hace exactamente 30 años, la compañía tecnológica finlandesa Nokia sacaba al mercado uno de sus móviles más icónicos, el Nokia 9000 Communicator, un dispositivo de alta gama totalmente revolucionario para su época que muchos consideran el primer “smartphone” o teléfono inteligente de la historia.

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