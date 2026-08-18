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Resumen

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YouTube sigue haciendo cambios para creadores de contenido. (Foto / AFP)
YouTube sigue haciendo cambios para creadores de contenido. (Foto / AFP)
Por Agencia Europa Press

YouTube ha anunciado un cambio en la forma en que cuenta las visualizaciones de los videos a partir del 24 de agosto, que provocará un aumento del número de reproducciones de este tipo de contenido en la plataforma.

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