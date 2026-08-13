“El truco de mi vida”, escribió el atleta olímpico al compartir el resultado en sus redes sociales.
“El truco de mi vida”, escribió el atleta olímpico al compartir el resultado en sus redes sociales.
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Por Redacción EC

Solo tenía una oportunidad y apenas unos segundos para conseguirla. El skater español Danny León ejecutó un salto en el momento exacto en que la Luna cubría por completo el Sol, una maniobra que dejó su silueta suspendida frente al eclipse y produjo una de las imágenes más espectaculares del fenómeno astronómico.

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