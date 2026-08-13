Solo tenía una oportunidad y apenas unos segundos para conseguirla. El skater español Danny León ejecutó un salto en el momento exacto en que la Luna cubría por completo el Sol, una maniobra que dejó su silueta suspendida frente al eclipse y produjo una de las imágenes más espectaculares del fenómeno astronómico.

La hazaña no fue fruto de la casualidad. León y su equipo estudiaron con anticipación la trayectoria del Sol, instalaron una rampa en el punto preciso y colocaron las cámaras a varios cientos de metros para lograr la perspectiva, según cuenta RTVE. Todo debía coincidir: la posición del astro, la fase de totalidad y el salto del deportista.

“El truco de mi vida”, escribió el atleta olímpico al compartir el resultado en sus redes sociales. “Primero el Sol, después la Luna y hoy hacemos historia con este eclipse”, añadió León, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

La escena, difundida por Olympics.com, convirtió por unos instantes al cielo en una gigantesca pista de skate. Fue una fotografía irrepetible en la que el deporte, la naturaleza y una coordinación milimétrica quedaron perfectamente alineados.