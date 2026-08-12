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Resumen

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Mercedes López Romero tiene lesiones en los ojos que aun le siguen dificultando la vida. (Foto: EFE / magnific.com)
Mercedes López Romero tiene lesiones en los ojos que aun le siguen dificultando la vida. (Foto: EFE / magnific.com)
Por Agencia EFE

Mercedes López Romero, que fue diputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y que padece una ceguera del 90 por ciento por haber mirado fijamente al sol durante un eclipse cuando solo tenía 8 años de edad, aconseja no mirar el eclipse ni con gafas de protección, y si son niños, menos todavía.

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