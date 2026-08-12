Publicaciones atribuyeron el supuesto fenómeno a una anomalía gravitacional.
Publicaciones atribuyeron el supuesto fenómeno a una anomalía gravitacional.
/ Unsplash
Por Redacción EC

La NASA desmintió que la Tierra vaya a perder gravedad durante siete segundos debido al eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, una afirmación falsa que se difundió en redes sociales en los últimos días.

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