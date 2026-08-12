La NASA desmintió que la Tierra vaya a perder gravedad durante siete segundos debido al eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, una afirmación falsa que se difundió en redes sociales en los últimos días.

Las publicaciones atribuyeron el supuesto fenómeno a una anomalía gravitacional y aseguraron que la agencia espacial estadounidense había destinado cerca de 90.000 millones de dólares a un programa secreto denominado “Proyecto Anchor”.

Sin embargo, un portavoz de la NASA declaró al portal de verificación Snopes que el proyecto no existe y explicó que la gravedad terrestre está determinada por la masa del planeta, por lo que solo disminuiría si la Tierra perdiera una parte de ella.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y bloquea temporalmente la luz solar. Este alineamiento no produce cambios extraordinarios en la gravedad, aunque la atracción del Sol y la Luna sí influye de manera predecible en las mareas.

El eclipse total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, según la NASA. También será visible parcialmente en otras regiones del hemisferio norte, pero no podrá observarse desde Perú.