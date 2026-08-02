Durante estos días, una noticia viene llamando la atención de la comunidad científica debido a que un asteroide estaría pasando cerca a la Tierra. Según información que brindó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) este fenómeno astronómico podría ocurrir en los próximos años, pese a que señalan que el riesgo de impacto es prácticamente bajo, ya se activaron los protocolos correspondientes de defensa planetaria como medida preventiva. De esta manera, aficionados a la astronomía y especialistas permanecen atentos a la evolución de este planetoide, cuyo comportamiento mantiene en expectativa a la comunidad científica y al público en general. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PROTOCOLO ACTIVÓ LA NASA ANTE LA POSIBLE LLEGADA DE UN ASTEROIDE?

Un informe difundido por el medio Minuto Uno indica que el asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra descubierto en diciembre de 2024 por el sistema ATLAS, en Chile. Según las estimaciones, tendría un diámetro de entre 40 y 90 metros, por lo que, en caso de impactar contra el planeta, podría ocasionar daños de alcance local, aunque no representaría una amenaza a escala mundial hasta el momento.

Asimismo, los asteroides Apolo son vigilados por la NASA de forma permanente por cruzar la órbita terrestre. En el caso del 2024 YR4, la posibilidad de impacto en 2032 es de solo 0,0039 %, es decir, un riesgo nulo por ahora para la Tierra. Inicialmente, la incertidumbre de su órbita aumentó la probabilidad estimada de impacto, lo que motivó un seguimiento más estricto.

¿QUÉ HALLÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.