Horóscopo de HOY, domingo 2 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema ríspido provocará roces en la pareja, pero en el diálogo hallarán todas las respuestas. Salud: un chequeo dará alivio. Sorpresa: momento divertido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su paciente conducta será observada por una persona que se sentirá inmediatamente atraída. Salud: una dieta sana ayudará. Sorpresa: llegará dinero extra.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un encuentro encenderá un romance que está insinuado y la relación se llena de entusiasmo. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: regalo genial.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una ex pareja tendrá un gesto agradable pero de todos modos será una actitud desubicada. Salud: insistirá con el gimnasio. Sorpresa: hallará algo extraviado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: en un encuentro informal hallará a su alma gemela y el romance será cuestión de tiempo. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: situación superada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: conocerá gente nueva en un encuentro y alguien quedará impactado por su encanto. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: una historia se repetirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: no será buena idea postergar el diálogo ni estar con indiferencia o todo se complicará. Salud: una dieta sana será curativa. Sorpresa: cambio inesperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: un conflicto antes superado se activará por roces pero surgirá algo nuevo. Salud: las caminatas harán bien. Sorpresa: curiosa invitación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: una coincidencia generará encuentros íntimos que serán inolvidables. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: reunión urgente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una afinidad con la persona menos imaginada hará surgir un romance. Salud: iniciará rutinas de ejercicio. Sorpresa: chisme verosímil.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien querrá tomarle como confidente pero eso podría dañar su propia relación. Salud: hallará el modo de relajarse. Sorpresa: halago inesperado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: le pedirán que exprese los sentimientos y si lo hace, la relación recuperará la calidez. Salud: alerta por pérdidas o extravíos. Sorpresa: el fastidio queda atrás.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO CREATIVA. CONVIERTE SUS IDEAS EN ACTIVIDADES RENTABLES.