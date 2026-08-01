En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones en el invierno debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. Actualmente, diversas especies silvestres, como el pingüino de Humboldt, las aves guaneras y los lobos marinos, vienen siendo afectadas por la escasez de anchoveta, su principal fuente de alimento. Inclusive, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió olas de calor para varias regiones del país y que posiblemente continuarán en las próximas semanas. Frente a esta preocupante situación, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la ciudadanía que suele realizar actividades físicas a tomar las precauciones necesarias al exponerse al sol, ya que las altas temperaturas pueden ocasionar complicaciones graves para la salud, entre ellas problemas cardíacos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ADVIRTIÓ EL MINSA SOBRE HACER EJERCICIO BAJO EL SOL?

En una entrevista compartida por Andina, el cardiólogo del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Minsa, Alber Terrones Zamora, advirtió que realizar actividad física al aire libre como, por ejemplo, vóley, fútbol, atletismo, entre otros, con temperaturas superiores a los 30 °C o 35 °C puede sobrecargar el organismo, comprometer el funcionamiento del corazón y aumentar el riesgo de sufrir golpes de calor, un infarto o presentar arritmias, complicaciones que, en los casos más graves, podrían provocar la muerte.

#RiesgosDelCalor #CuidadoDelCorazon #HidratacionEsClave #DeporteEnCalor #CalorYSalud ♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia @gomove.chile 🔥 Entrenar en Calor: ¡Alerta de Riesgo! ⚠️ Entrenar en altas temperaturas puede llevar a varios riesgos físicos 🌡️🔥, especialmente si tu cuerpo no está adaptado a estas condiciones. La evidencia científica destaca los siguientes riesgos principales: ⚠️ Golpe de calor: Uno de los riesgos más serios 😓. Se caracteriza por una temperatura corporal extrema (>40°C) que puede causar disfunción orgánica e incluso ser fatal si no se trata. Síntomas: confusión, falta de sudoración, piel caliente y seca, dolor de cabeza y pérdida de consciencia. 💧 Deshidratación: Con el calor, el cuerpo suda más para regular su temperatura, perdiendo líquidos y electrolitos (como sodio y potasio) 🧂. Esto puede afectar el rendimiento y provocar calambres musculares y fatiga extrema 🥵. ❤️ Estrés cardiovascular: El calor aumenta la demanda sobre el sistema cardiovascular, obligando al corazón a trabajar más. Esto eleva la frecuencia cardíaca y el riesgo de arritmias, sobre todo en personas con problemas cardíacos ❤️‍🔥. 💪 Calambres: La pérdida de electrolitos puede causar contracciones musculares dolorosas en músculos intensamente usados, como piernas, brazos y abdomen. 🥴 Agotamiento por calor: 🔥 Se produce cuando el cuerpo no puede mantener su temperatura dentro de rangos seguros debido a una pérdida significativa de líquidos y sales por sudoración excesiva. Síntomas: sudoración intensa, debilidad, mareos, náuseas y vómitos. Si no se trata, puede evolucionar a golpe de calor. ⬇️ Rendimiento disminuido: El calor afecta la capacidad del cuerpo para mantener la intensidad, lo que puede reducir el rendimiento físico y mental, aumentando el riesgo de lesiones y accidentes. Para reducir estos riesgos 👇: • Aclimata tu cuerpo gradualmente al calor • Mantente bien hidratado 💧 • Usa ropa ligera 🩳 • Entrena en las horas más frescas 🕓 • Evita la exposición directa al sol 🌞 💡 Consejo: Si tienes factores de riesgo cardiovascular o metabólico, consulta con un especialista antes de entrenar en altas temperaturas. #EntrenamientoSeguro

Sin embargo, el médico hizo hincapié en la importancia de identificar síntomas de alerta durante la práctica de ejercicio o deporte, como mareos, visión borrosa o dolor en el pecho, ya que podrían ser señales de una complicación que requiere atención inmediata. Asimismo, el experto de la salud indicó que los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes, como hipertensión, diabetes o antecedentes de infarto tienen un mayor riesgo de sufrir estas complicaciones.

¿QUÉ ADVIRTIÓ EL SENAMHI SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ?

A través de una entrevista a RPP, la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló que el Fenómeno El Niño, que actualmente se desarrolla en una intensidad moderada, viene modificando los patrones de temperatura en diversas partes del mundo. En el caso del Perú, advirtió que esta situación hará que el invierno presente características diferentes a las que normalmente se registran durante esta estación, es decir, se presentarán días más caluroso en Lima y otras regiones con valores de hasta 25 grados. Sin embargo, la especialista indicó que esta situación responde al calentamiento del océano Pacífico, aunque no descartó la posibilidad de que se registren lluvias en los próximos días.

Asimismo, de acuerdo con el ENFEN, la meteoróloga precisó que el pico del calentamiento del mar se registraría entre agosto y noviembre, aumentando el riesgo de sequías en diversas zonas del país durante el verano de 2027. “No vamos a tener las condiciones típicas del invierno, el cielo nublado, neblinas, eso no va a ocurrir, sino que vamos a tener una mayor frecuencia de cielos despejados. Lloviznas sí, porque en la medida que los vientos que están débiles del sur, ingresen episódicamente con la atmósfera tibia, que está encima del mar cálido, pueda generar mayor saturación (y haya) algunas lloviznas matutinas, pero rápidamente va a ir a un cielo despejado”, explicó.

“Para el caso de Perú, por ejemplo, este Pacífico Central más cálido de lo normal va a generar una primavera con lluvias bastante irregulares en la sierra sur, en la región amazónica, y de mantenerse un Niño fuerte o intenso como se está previendo, según los reportes de la NOAA, podríamos tener incluso un enero, febrero, marzo del 2027 en un contexto de sequías importantes. Lo que venimos diciendo es que cada vez que se ha presentado un evento del niño en el pacífico central fuerte e intenso, generalmente ha predominado un escenario seco en Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho”, agregó Ávalos para RPP.