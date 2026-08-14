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Excesos regulatorios en salud: el precio de regular sin criterio

“La regulación sanitaria debe proteger la salud sin perder de vista la realidad técnica y económica del sector”.

    Roberto Shimabukuro
    Por

    Socio de Monroy & Shima Abogados

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los costos regulatorios no desaparecen por el hecho de imponerlos; terminan trasladándose al precio de los servicios o reduciendo las alternativas disponibles para los pacientes". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Los costos regulatorios no desaparecen por el hecho de imponerlos; terminan trasladándose al precio de los servicios o reduciendo las alternativas disponibles para los pacientes". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    / Victor Aguilar Rúa

    En materia de salud, nadie discute la importancia de contar con una regulación sólida. La supervisión estatal es indispensable para proteger a los pacientes, garantizar estándares de calidad y promover un sistema confiable. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una regulación eficaz y una regulación excesiva. Cuando las exigencias dejan de responder a criterios técnicos y se convierten en barreras innecesarias, el resultado no es una mejor protección del ciudadano, sino un sistema más costoso, menos competitivo y con menor capacidad para atender a la población.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.