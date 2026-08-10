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Seis recetas para el sector salud

“El Minsa debe asumir su rol rector y dirigir la política de salud donde las instituciones son parte del mismo sistema”.

    Alfredo Guzmán
    Por

    Consultor en salud pública

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    Resumen

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    "El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud de la población, solo recibe el 24% del presupuesto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El primer nivel de atención, que podría resolver el 80% de los problemas de salud de la población, solo recibe el 24% del presupuesto". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Así como la pandemia evidenció la precariedad de nuestro sistema sanitario, reflejado en una alta mortalidad y morbilidad, en el 2026 nos encontramos con un sistema de salud que ha triplicado su presupuesto en la última década y, sin embargo, la atención no ha mejorado. Por el contrario, los problemas se han agudizado: desabastecimiento de medicamentos e insumos, epidemias no controladas, tomógrafos y mamógrafos no operativos, colas por citas médicas y niños con anemia y desnutrición. Además, la población tiene un gasto de bolsillo del 29% en salud. La causa es la continua crisis política de los últimos años, con alta rotación del personal directivo y de niveles claves, falta de meritocracia por favores y copamiento político con intereses personales sin pensar en el bien de la población. Para revertir esta realidad, planteo seis políticas principales.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.