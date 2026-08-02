Desde hace muchos años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen interrumpir una conversación, una conducta que con frecuencia es interpretada como una falta de respeto. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico refleja conflictos emocionales internos, evidenciando impaciencia y desconfianza en las relaciones con los demás. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE QUE UNA PERSONA INTERRUMPA UNA CONVERSACIÓN?

Un artículo sobre psicología, compartido por La Nación, sostiene que interrumpir a otras personas mientras hablan puede ser un reflejo de ansiedad, impaciencia o inseguridad. De acuerdo con el análisis, este comportamiento suele estar vinculado con la necesidad de obtener validación, el deseo de controlar la conversación o la falta de habilidades para la escucha activa. Asimismo, podría estar relacionado con una baja autoestima o con conflictos emocionales, factores que pueden afectar la calidad de las relaciones interpersonales. Sin embargo, la falta de empatía y atención puede perjudicar la comunicación, ya que transmite desinterés o una percepción de falta de respeto hacia las opiniones de los demás.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON GATOS?

De acuerdo con una investigación publicado en la revista Anthrozoös, y difundida por el medio El Español, se realizó un estudio con la participación de 4 565 voluntarios, quienes respondieron un cuestionario basado en los cinco grandes rasgos de personalidad e indicaron si preferían los perros, los gatos, ambos o ninguno. Los resultados mostraron que las personas con preferencia por los gatos tendían a ser menos extrovertidas y obtenían puntuaciones más altas en el rasgo de apertura a la experiencia, vinculado con la curiosidad, la creatividad y el interés por explorar nuevas ideas.

En tanto, las personas que prefieren los perros suelen obtener puntuaciones más altas en amabilidad y responsabilidad. Sin embargo, el informe precisó que una menor extroversión no implica timidez, sino una preferencia por entornos más tranquilos y círculos sociales reducidos, un perfil que suele asociarse con quienes conviven con gatos. Así, finalmente, la investigación no encontró evidencia de que tener un gato reduzca la soledad ni estableció una relación de causa y efecto entre los rasgos de personalidad y la preferencia por estos bellos animales.