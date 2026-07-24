Las fuerzas de seguridad españolas desalojaron este viernes a los más de noventa empleados de las instalaciones de la NASA situadas en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid) a causa de un gran incendio forestal descontrolado que afecta a numerosas localidades de la región madrileña.

Sin embargo, no se puede corroborar que las llamas hayan entrado en la estación de la agencia espacial norteamericana , según dijo en el Canal 24 Horas de Radiotelevisión Española la asistente ejecutiva de este centro de la NASA, Lola Cadierno.

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“No podemos confirmar nada porque no tenemos a nadie dentro. Sabemos lo que están informando los medios de comunicación”, señaló, aunque confirmó que “todos los evacuados están bien”.

En las declaraciones, la asistente ejecutiva mostró el deseo de que este Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo no se vea afectado “porque seria catastrófico para todo el mundo”.

Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora

Unas 50.000 personas fueron desalojadas o evacuadas de varias poblaciones del suroeste de Madrid a causa de este incendio, que avanza descontrolado a causa del fuerte viento y las temperaturas altas.

La estación espacial afectada es parte del sistema de la NASA “para el seguimiento de las misiones del espacio profundo en tres estaciones (equidistantes) en todo el mundo, junto con una en California (EE.UU.) y otra en Camberra (Australia)”, explicó Cadierno.

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“Sería una catástrofe si uno de ellos falla, porque el seguimiento de las misiones al espacio profundo se hace 24 horas al día 365 días al año, y no se podría hacer el seguimiento en esta parte del mundo”, argumentó.

El Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid (MDSCC, siglas en inglés), en Robledo de Chavela, es una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en colaboración con la agencia espacial estadounidense NASA.

Los incendios en España también pueden seguirse con herramientas de la NASA, mientras Google Maps facilita evitar zonas de riesgo. | Crédito: NASA

También participa la Agencia Espacial Europea (ESA), explica el INTA en su web; pertenece a la Red del Espacio Profundo.

Este complejo tuvo su origen en 1964 cuando España, el Gobierno de Estados Unidos, el INTA y la NASA firmaron un acuerdo para que la provincia de Madrid albergase uno los tres centros que integran la citada Red del Espacio Profundo.

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La situación geográfica de estos centros, separados aproximadamente 120 grados de longitud, fue elegida para que los vehículos y misiones espaciales puedan mantener contacto constante con alguna estación terrestre, independientemente del movimiento de rotación de la Tierra.

Las antenas han estado pendientes del rover Curiosity (Marte), de misiones como Juno (Júpiter) o de los telescopios Kepler y James Webb.

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