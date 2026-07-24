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Resumen

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Unas 50.000 personas fueron desalojadas o evacuadas de varias poblaciones del suroeste de Madrid a causa de este incendio, que avanza descontrolado a causa del fuerte viento y las temperaturas altas. Foto: EFE
Unas 50.000 personas fueron desalojadas o evacuadas de varias poblaciones del suroeste de Madrid a causa de este incendio, que avanza descontrolado a causa del fuerte viento y las temperaturas altas. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Las fuerzas de seguridad españolas desalojaron este viernes a los más de noventa empleados de las instalaciones de la NASA situadas en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid) a causa de un gran incendio forestal descontrolado que afecta a numerosas localidades de la región madrileña.

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