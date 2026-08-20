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Resumen

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Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao, España, durante la ola de calor. (EFE/ Miguel Toña).
Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao, España, durante la ola de calor. (EFE/ Miguel Toña).
/ Miguel Toña
Por Agencia AFP

España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid consultados el jueves por la AFP.

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