España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid consultados el jueves por la AFP.

A título comparativo, en el mismo periodo del año pasado se atribuyeron 3.073 decesos al calor, y 1.890 en 2024. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una estimación similar, con 4.520 muertos entonces.

En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público se elevan a 4.458 desde el 1 de junio.

FOTODELDÍA - CÓRDOBA, 23/06/2026.- Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, este martes. El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha este martes las medidas extraordinarias por altas temperaturas ante la activación del aviso rojo por calor extremo entre las 13.00 horas y las 21.00 horas, franja en la que se prevé "riesgo extremo". El Ayuntamiento de la capital cordobesa ha informado de que la activación de este nivel implica la puesta en marcha de actuaciones excepcionales, entre ellas la apertura de los refugios climáticos en horario de 9.00 a 21.00 horas, así como la suspensión de las actividades al aire libre durante la franja horaria en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el nivel rojo. EFE/Rafa Alcaide / Rafa Alcaide

Estas estimaciones se basan en un sistema denominado “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad), que recoge a diario el número de defunciones en España y calcula la desviación con respecto a la mortalidad prevista a partir de las series históricas registradas.

También incorpora factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Verano caluroso en España

Al igual que gran parte de Europa, España atraviesa este año un verano especialmente tórrido, encadenando varias olas de calor.

Julio de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado en España, igualando a julio de 2022, según la Aemet. También ha sido el mes de julio más seco desde el inicio de los registros en 1961, afirmó esta agencia.

Las altas temperaturas y la sequía contribuyeron a alimentar incendios de una magnitud inédita en el país, entre ellos el más extenso jamás registrado que quemó a finales de julio unas 50.000 hectáreas en Ávila, al oeste de Madrid.

España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que superan de largo los 40 ºC.