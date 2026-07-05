La segunda ola de calor del verano comenzó este domingo a azotar a España con altas temperaturas en prácticamente todo el país y se recrudecerá aún más a partir del lunes, día álgido del actual episodio meteorológico, con registros extremos que rondarán y superarán los 42 grados en muchos lugares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizó el aviso especial por ola de calor y señaló que el actual episodio, que inicialmente estaba previsto que finalizara el martes, se extenderá al menos hasta el miércoles, aunque no descarta que dure hasta el jueves.

Así, catorce comunidades autónomas mantienen este domingo diferentes niveles de aviso por las altas temperaturas (de hasta 42 grados).

Esos avisos se extenderán el lunes a todo el país y el martes serán incluso de nivel rojo (peligro extraordinario) en amplias zonas de Aragón (noreste), Cataluña (noreste) y la Comunidad Valenciana (este), ante la previsión de que las temperaturas se disparen hasta los 44 grados en algunos puntos.

Después de tres días consecutivos de importantes ascensos, la Aemet espera que las temperaturas máximas alcancen este lunes los 37-39 grados en el Cantábrico oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40 grados localmente.

España se prepara para afrontar la segunda ola de calor del verano. Foto: EFE/David Arjona

Y se repetirán los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental (42 en el valle del Guadalquivir), así como en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, mientras que las temperaturas tenderán a moderarse en el interior de Galicia (noroeste), aunque se llegará a los 37-39 grados en el Valle del Miño y en zonas del interior.

Los registros extremos han comenzado a registrarse este domingo y, tras una noche tórrida, los termómetros superaban ya los 30 grados en gran parte del país durante las primeras horas de la mañana.

Los datos de la Aemet revelan que durante la jornada del sábado, cuando el país no estaba todavía bajo los efectos de la actual ola de calor, se superaron ampliamente los 40 grados en numerosos lugares del país, sobre todo en las provincias occidentales de Badajoz, Huelva, Sevilla y Pontevedra.

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Además de los avisos meteorológicos por calor, el mapa de niveles de riesgo para la salud vuelve este domingo a aparecer teñido de rojo (riesgo alto) en gran parte de la península, sobre todo en grandes áreas del noroeste, el norte y el noreste, zonas del interior del levante y en el extremo suroeste.

El primer semestre de 2026 ha sido el más cálido en España desde que arrancó la serie histórica, en 1961, con una temperatura 1,6 grados por encima de lo normal, según datos facilitados por la Aemet.

A este récord semestral se suma un mes de junio también excepcionalmente cálido: junio de 2026 fue el “segundo más cálido de la serie histórica”, con una temperatura media 3,2 grados por encima de lo normal, solo superado por junio de 2025.