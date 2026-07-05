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Resumen

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Varios turistas visitan la ciudad de Toledo este sábado. Foto: EFE/Ángeles Visdómine
Varios turistas visitan la ciudad de Toledo este sábado. Foto: EFE/Ángeles Visdómine
Por Agencia EFE

La segunda ola de calor del verano comenzó este domingo a azotar a España con altas temperaturas en prácticamente todo el país y se recrudecerá aún más a partir del lunes, día álgido del actual episodio meteorológico, con registros extremos que rondarán y superarán los 42 grados en muchos lugares.

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