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Resumen

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Dos tercios de los habitantes en Europa, es decir unos 410 millones de personas, experimentaron al menos un vez temperaturas por encima de los 35ºC durante la ola de calor entre el 15 y el 30 de junio. Foto: AFP
Dos tercios de los habitantes en Europa, es decir unos 410 millones de personas, experimentaron al menos un vez temperaturas por encima de los 35ºC durante la ola de calor entre el 15 y el 30 de junio. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio causó más de 3.000 muertos adicionales entre Francia y Bélgica, según los balances provisionales publicados este viernes, cuando se espera una nueva subida de las temperaturas.

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