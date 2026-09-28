Una octogenaria de Madrid, cuyo desalojo causó una ola de protestas en España, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó el lunes su abogada.

“Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda”, declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España.

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Abascal se vio obligada a abandonar la vivienda después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

Duro señaló que hubo “buena voluntad por ambas partes” y que el alquiler será “similar al que ella venía pagando”.

Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió Duro.

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El primer ministro español, Pedro Sánchez, condenó una inaceptable "tragedia" después del desalojo de una frágil pensionista de 87 años de la vivienda en la que residió casi toda su vida en Madrid, que reavivó el miércoles 23 de septiembre el debate sobre la persistente crisis de la vivienda en España. (AFP)

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