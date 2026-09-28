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Maricarmen Abascal, octogenaria desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España. (Foto del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)
Maricarmen Abascal, octogenaria desalojada del apartamento donde vivió siete décadas y convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España. (Foto del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)
/ X de Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
Por Agencia AFP

Una octogenaria de Madrid, cuyo desalojo causó una ola de protestas en España, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó el lunes su abogada.

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