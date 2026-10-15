El horario de invierno de 2026 arranca oficialmente en España en la madrugada de este domingo 25 de octubre, momento en el que los relojes deberán atrasarse una hora. En la España peninsular y las islas Baleares, a las 3:00 horas pasarán a ser de nuevo las 2:00 horas, concediendo a los ciudadanos una hora extra de descanso durante este fin de semana. Para los residentes en las islas Canarias, el ajuste mantiene su huso horario diferencial: allí los relojes retrocederán de las 2:00 a la 1:00 de la madrugada. Este cambio marca el fin del horario de verano y busca ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural durante los meses más fríos del año.

¿A qué hora se cambia el reloj en la península, Baleares y Canarias?

El cambio se aplica de forma coordinada, pero teniendo en cuenta la diferencia horaria entre el territorio peninsular, las islas Baleares y el archipiélago canario. Esta es la referencia rápida para organizar la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre:

Zona de España Hora antes del cambio Hora después del ajuste

España peninsular 3:00 2:00 Islas Baleares 3:00 2:00 Islas Canarias 2:00 1:00

¿Cómo afecta el cambio de hora al descanso, las rutinas y los desplazamientos?

El ajuste puede obligar a reorganizar las actividades habituales del domingo, desde los horarios de sueño y las comidas hasta las salidas familiares y las citas programadas. Aunque el reloj retrocede, los compromisos con una hora fijada deben interpretarse según el horario oficial vigente. Si tienes un viaje en tren, autobús o avión, comprueba la hora indicada por el operador y confirma si el billete utiliza la hora local de salida y llegada. También conviene revisar las reuniones virtuales y las comunicaciones con personas que se encuentren en otros países, ya que sus horarios pueden no cambiar en la misma fecha.

¿Qué dispositivos se actualizan solos y cuáles requieren ajuste manual?

La inmensa mayoría de los equipos conectados a internet —como smartphones (tanto Android como iPhone), ordenadores Mac y Windows, tabletas y relojes inteligentes— realizan el cambio de forma automática gracias a la sincronización con los servidores de tiempo de red. Para asegurar que este proceso no falle, basta con verificar que la opción de “Ajuste automático de fecha y hora” esté activada en la configuración del sistema operativo. Por el contrario, los electrodomésticos del hogar como hornos o microondas, los relojes analógicos de pared, los sistemas de navegación de vehículos antiguos y los despertadores de mesa convencionales exigirán una intervención manual durante la jornada dominical para evitar confusiones al inicio de la semana laboral.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora de octubre de 2026

¿Qué día cambia la hora en España?

El domingo 25 de octubre de 2026, durante la madrugada.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Se atrasa una hora para pasar del horario de verano al horario de invierno.

¿Hay que cambiar la hora del móvil?

Normalmente no, siempre que la actualización automática y la zona horaria estén configuradas correctamente.

¿El domingo 25 de octubre tendrá 25 horas?

Sí. El cambio hace que ese día tenga una hora adicional en el cómputo oficial.

¿Será el último cambio de hora en España?

No hay una decisión definitiva que elimine el ajuste estacional. El calendario europeo contempla cambios hasta 2031.