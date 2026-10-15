De aquellos países de Sudamérica que aún cambian su horario tanto en invierno como en verano, es Chile. El territorio chileno se alista para modificar sus relojes para el horario de invierno este 2026-27 y aquí te contaré cuándo y cómo se ajustan los relojes . Recordemos que esto es para aprovechar la mayor cantidad de la luz solar del día y que la población pueda realizar mayor cantidad de actividades gracias a ello. Aquí, conoce más detalles sobre esta modificación en el horario.

Cambio de hora en Chile: cuándo será el próximo ajuste y qué pasará con Santiago, Magallanes y Rapa Nui

El próximo cambio de hora en Chile está previsto para el sábado 3 de abril de 2027, no para noviembre de 2026. Según el Decreto Supremo N.º 98, publicado en julio de 2026, el horario de verano se mantendrá hasta la medianoche del primer sábado de abril de 2027 en Chile continental y Chile insular occidental. Cuando llegue ese momento, los relojes deberán atrasarse 60 minutos: en Santiago, por ejemplo, pasarán de las 00:00 del domingo 4 de abril a las 23:00 del sábado 3. La Región de Aysén y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena mantendrán su horario permanente UTC-3, por lo que no tendrán que realizar ese ajuste.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora en Chile y cómo se deben ajustar los relojes?

Dato Información Fecha del ajuste Sábado 3 de abril de 2027, a medianoche Hora de referencia en Santiago De las 00:00 a las 23:00 del sábado 3 de abril Qué hacer Atrasar el reloj una hora Horario que termina Horario de verano, UTC-3 en Santiago Horario que comienza Horario estándar, UTC-4 en Santiago Zonas que cambian Chile continental, salvo Aysén y Magallanes; Chile insular occidental Zonas que no cambian Aysén y Magallanes, que mantienen UTC-3

El calendario anterior llegaba hasta abril de 2026, por lo que no era correcto extrapolar automáticamente la fecha de años anteriores. El Decreto Supremo N.º 98, publicado el 2 de julio de 2026, fijó expresamente el régimen para los períodos comprendidos entre septiembre de 2026 y abril de 2029. Por eso, para responder cuándo será el próximo ajuste, es necesario considerar esta norma vigente y no solo los calendarios históricos.

¿Qué regiones de Chile deben cambiar la hora y cuáles mantienen su horario?

La regla no es igual en todo el territorio. Santiago y la mayor parte de Chile continental pasarán del horario de verano al horario estándar en abril de 2027. En cambio, Aysén y Magallanes mantienen permanentemente UTC-3, de acuerdo con el régimen especial establecido por el Decreto Supremo N.º 93 de 2025 y consolidado en la normativa de 2026. En Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, que utilizan el horario de Chile insular occidental, también corresponde un ajuste estacional, pero la hora local del cambio es diferente a la del continente.

Zona geográfica Horario actual durante el verano Después del ajuste de abril de 2027 ¿Cambia el reloj? Santiago y la mayor parte de Chile continental UTC-3 UTC-4 Sí, atrasar una hora Región de Aysén UTC-3 UTC-3 No Región de Magallanes y de la Antártica Chilena UTC-3 UTC-3 No Rapa Nui (Isla de Pascua) UTC-5 UTC-6 Sí, atrasar una hora Isla Salas y Gómez UTC-5 UTC-6 Sí, atrasar una hora

En Rapa Nui, el ajuste se realiza conforme a su hora local, dos horas por detrás de Santiago durante el período de verano. Por eso, los residentes deben atender a la hora oficial de su territorio y no aplicar directamente la hora continental. Para confirmar la hora exacta antes del cambio, se puede consultar el servicio oficial de Hora Oficial de Chile.

¿Cómo comprobar si el teléfono, la computadora o el reloj inteligente cambiarán automáticamente?

La mayoría de los dispositivos conectados actualiza la hora por sí sola si la fecha, la hora y la zona horaria automáticas están activadas. Antes del ajuste, conviene comprobar que el equipo tenga seleccionada la zona correspondiente a su ubicación, especialmente si se viajó recientemente o se configuró manualmente.

iPhone: entra en Ajustes → General → Fecha y hora y activa «Ajuste automático».

Android: busca Fecha y hora en Ajustes y habilita la hora y la zona horaria automáticas, si están disponibles.

Windows: abre Configuración → Hora e idioma → Fecha y hora.

Mac: ve a Ajustes del Sistema → General → Fecha y hora.

Relojes inteligentes y sistemas de navegación: comprueba que estén sincronizados con el teléfono, internet o GPS, según las funciones del modelo.

¿Qué hacer con los relojes de pared, despertadores, vehículos y electrodomésticos?

La noche del sábado 3 de abril de 2027, revisa los relojes que no se conectan a una fuente horaria automática. En los relojes analógicos, despertadores tradicionales y aparatos como hornos o microondas, el cambio suele hacerse manualmente. En el automóvil, comprueba si el reloj del tablero y el sistema multimedia se actualizan por GPS, por conexión de datos o si requieren modificar la hora desde el menú de configuración. El procedimiento puede variar según la marca y el modelo. También es recomendable revisar alarmas, citas, turnos y viajes programados para evitar confusiones durante la madrugada.

¿Qué decreto regula el cambio de hora en Chile?

El calendario está regulado por el Decreto Supremo N.º 98 del Ministerio del Interior, publicado el 2 de julio de 2026. La norma establece el adelanto estacional de 60 minutos para Chile continental y Chile insular occidental desde el primer sábado de septiembre de 2026 hasta el primer sábado de abril de 2027, y fija períodos equivalentes para los dos años siguientes. También mantiene expresamente el régimen permanente UTC-3 para las regiones de Aysén y Magallanes. Mientras no entre en vigor una norma que modifique estas disposiciones, ese es el calendario que corresponde aplicar. El texto puede consultarse en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Chile

¿Habrá otro cambio de hora durante noviembre de 2026?

No está previsto otro ajuste en noviembre. El horario de verano comenzó en septiembre de 2026 y continuará hasta abril de 2027, conforme al decreto vigente.

¿Santiago y Punta Arenas tendrán la misma hora después del cambio?

Sí. Santiago pasará a UTC-4, mientras que Punta Arenas seguirá en UTC-3. Por tanto, Punta Arenas tendrá una hora más que Santiago.

¿Rapa Nui debe atrasar el reloj al mismo tiempo que Santiago?

El cambio está previsto para la misma fecha, pero se aplica según la hora local de cada territorio. Rapa Nui tiene una diferencia horaria de dos horas respecto de Santiago durante el verano.

¿El cambio de hora afecta las reuniones virtuales?

Puede afectar la diferencia horaria entre participantes de distintas regiones. Si tienes reuniones con personas de Santiago, Magallanes o Rapa Nui, comprueba que el calendario digital muestre la zona horaria correcta.

¿Dónde puedo consultar la hora oficial de Chile?

En el sitio oficial horaoficial.cl, que permite verificar la hora de referencia y evitar errores al configurar dispositivos.