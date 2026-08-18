icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Daños provocados por el terremoto en Armilla, Granada, el 15 de agosto del 2026. (EFE/ Pepe Torres).
Daños provocados por el terremoto en Armilla, Granada, el 15 de agosto del 2026. (EFE/ Pepe Torres).
Por Agencia AFP

Un terremoto de magnitud 4,8 provocó este martes grietas en paredes y caída de escombros en Granada, hiriendo levemente a tres personas, informó las autoridades, tres días después de que un temblor ligeramente más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.