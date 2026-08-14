Sismo de magnitud 5,2 se registra en España y es sentido en varias regiones. (Foto: Andina)
Sismo de magnitud 5,2 se registra en España y es sentido en varias regiones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,2 sacudió la madrugada de este sábado la provincia española de Granada y fue sentido en distintos puntos de Andalucía y otras regiones del país, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España. El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín y una profundidad de 10 kilómetros.

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