Un sismo de magnitud 5,2 sacudió la madrugada de este sábado la provincia española de Granada y fue sentido en distintos puntos de Andalucía y otras regiones del país, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España. El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín y una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo a la Agencia Andina, el terremoto se registró a la 1:04 a. m. del sábado 15 de agosto y generó numerosas llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía. Hasta el momento, el organismo ha recibido más de 80 comunicaciones y ha constatado daños materiales.

Tras el fuerte movimiento, numerosos residentes salieron de sus viviendas y se dirigieron a las calles en busca de lugares seguros. Usuarios también reportaron el sismo a través de redes sociales.

El movimiento telúrico fue percibido en casi toda Andalucía y también en localidades de Murcia, Albacete, Madrid y Ciudad Real. Granada fue la provincia donde el sismo se sintió en un mayor número de municipios, con 191 localidades, mientras que en Málaga fue percibido en hasta 66 municipios.

El sismo de magnitud 5,2 fue el quinto movimiento registrado en las últimas 24 horas en la provincia de Granada, de acuerdo con los datos del IGN. Durante la tarde del viernes 14 de agosto ya se habían registrado otros movimientos sísmicos en el área metropolitana.

Medios locales informaron que el terremoto despertó a numerosos residentes debido a la intensidad de la sacudida y al ruido generado. La sucesión de movimientos sísmicos ha generado especial atención en la provincia.

Las autoridades de emergencia continúan recibiendo reportes relacionados con el movimiento telúrico y evaluando los daños materiales registrados tras el sismo.

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