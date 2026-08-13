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Eclipse total en 2027 y 2028: fecha y dónde verlo
España vivirá una serie excepcional de eclipses entre 2026 y 2028. Tras el fenómeno del 12 de agosto, el próximo gran evento será un eclipse total en agosto de 2027, seguido de un eclipse anular en enero de 2028. (Video: EuropaPress)
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