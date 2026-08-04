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Resumen

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La reciente crisis migratoria de Ceuta parece ir quedando atrás, pero la súbita llegada de 60.000 personas a la pequeña localidad española del norte de África sigue generando preguntas y cuestionamientos alrededor de una problemática latente que cuenta con diversos antecedentes y condicionantes.

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