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Resumen

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La llegada de cerca de 60.000 migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma española de en apenas 24 horas ha desencadenado una de las mayores crisis fronterizas que ha vivido España en los últimos años. El ingreso masivo, equivalente a casi el 70% de la población del enclave, dejó al menos 57 muertos, causó un colapso humanitario y obligó al gobierno de Pedro Sánchez al desplegar al ejército para recuperar el control.

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