icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. Foto: EFE/ Javier Lizon
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. Foto: EFE/ Javier Lizon
/ Javier Lizon
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este miércoles sus condolencias a la familia de Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de su casa en Madrid, y afirmó que siente su pérdida como propia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.