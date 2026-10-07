El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este miércoles sus condolencias a la familia de Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de su casa en Madrid, y afirmó que siente su pérdida como propia.

Sánchez envió estas condolencias en un mensaje en la red social X tras el fallecimiento de Maricarme Abascal, la anciana cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre encendió las protestas que desemboscaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevaron al Gobierno de España a aprobar dos decretos de vivienda.

El voto negativo del Congreso a estos dos decretos desembocó en la decisión de Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, anunciada el pasado lunes.

El jefe del Ejecutivo español expresó hoy su cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen, que tras ser expulsada de su casa permaneció hospitalizada hasta hoy.

“Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia”, añadió antes de concluir su mensaje con un “descanse en paz”.

Maricarmen tenía un contrato de alquiler con una renta antigua asequible, firmado originalmente por su padre y posteriormente subrogado a su madre, y la empresa propietaria, tras adquirir el piso, consideró que dicho contrato estaba extinguido y exigió a la anciana un nuevo alquiler que ésta no podía pagar.

Fotografía de archivo, tomada el 29/10/2025, de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, que ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada. EFE/Archivo/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ

Finalmente y pese a los intentos de negociación, Maricarmen fue desahuciada y su imagen al ser sacada de su casa en camilla y trasladada al hospital espoleó las protestas.

La muerte de Maricarmen ha provocado una gran consternación en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, donde se ha guardado un minuto de silencio y cuyos participantes han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados.

‘No son muertes, son asesinatos’ y ‘Ni un desahucio más’ gritan los acampados que han proclamado que “el mejor homenaje es continuar la lucha”, según informó en un comunicado el Sindicato de Inquilinas.

También el secretario general de UGT, uno de los principales sindicatos españoles, Pepe Álvarez, lamentó la muerte de Maricarmen Abascal, que fue desahuciada “por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma”.

“Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa”, trasladó Álvarez en redes sociales.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado, junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones y sindicatos, una huelga general por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida el próximo 11 de noviembre.

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