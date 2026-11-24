Ochenta años después del mundo que describía ‘Blade Runner’, los roles se han invertido y ahora los replicantes son los cazadores de los humanos rebeldes, pero, como en el filme original, en ‘Blade Runner 2099’, la nueva serie que se estrena este miércoles, pocos están a gusto en su piel.

En el ‘Blade Runner’ (1982) de Ridley Scott, una cinta que marcó un antes y un después en el cine de ciencia-ficción, Harrison Ford era Deckard, el cazador del título, que perseguía a los replicantes que se negaban a morir, como el inolvidable Batty (Rutger Hauer).

En ‘Blade Runner 2049’ (2017), el protagonista era un replicante, K, al que daba vida Ryan Gosling, entrenado para cazar a otros replicantes. Y ahora, en la nueva miniserie que llega este miércoles a Prime Vídeo, los Blade Runner son replicantes que se encargan de capturar o ‘terminar’ (matar) a seres humanos que no cumplen las normas.

Las protagonistas de los ocho episodios son dos cazadoras: la replicante Olwen (Michelle Yeoh) y una humana, Cora (Hunter Schafer). Las actrices y la ambientación son lo mejor de una ficción que vive de las rentas de la original historia y puesta en escena del filme de Scott pero sin aportar mucho más.

En una especie de círculo que se cierra, la historia ha girado 360 grados desde el primer filme, que se basaba con bastante libertad en el libro ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, de Philip K. Dick. La premisa de la serie es básicamente la misma, pero las diferencias son sustanciales.

Ochenta años después del mundo que describía 'Blade Runner', los roles se han invertido y ahora los replicantes son los cazadores de los humanos rebeldes, pero, como en el filme original, en 'Blade Runner 2099', la nueva serie que se estrena este miércoles, pocos están a gusto en su piel. (EFE/ Clay Enos / Prime Video)

¿Que queda del ‘Blade Runner’ original?

Con las detalladas descripciones del libro en el que se basaba, Ridley Scott, con la ayuda de un equipo técnico de primera, construyó un mundo distópico, cuando aún no hablábamos de distopías.

Para lograrlo, ensució la inmaculada imagen de Los Ángeles, cubierta por una densa niebla y una oscuridad casi permanente rota por los destellos de las luces de neón; hizo del futuro una especie de basurero lleno de metal oxidado y viejas máquinas, y centró la historia en uno de los deseos más universales, la inmortalidad.

Todo eso está presente en la serie, que brilla en la imitación de esa atmósfera tan particular, con un gran trabajo de los directores de fotografía de Rob Hardy, Ula Pontikos, Vanja Cernjul y el mexicano Damian Garcia.

Los Ángeles sigue siendo el escenario perfecto para las persecuciones de los Blade Runner y aunque se menciona, no parece que las guerras entre humanos y replicantes hayan afectado mucho a la vida diaria, con la única salvedad de que ahora el mundo lo controlan los replicantes y los humanos han pasado a ser ciudadanos de segunda o tercera.

También la música busca ser una réplica de la banda sonora que compuso Vangelis para la original, aunque le falta épica. E incluso trata de mantener, con poca fortuna, los detalles románticos que caracterizaron el primer filme.

Desde luego, toda la parte técnica devuelve al espectador las emociones estéticas de la saga, pero la duda está en si eso será suficiente para mantener la atención durante ocho capítulos.

Aportaciones de la nueva serie

Porque, ¿qué hay de nuevo en la serie?

Primero, que hay una pareja de protagonistas, unidas por el azar pero que al menos en el primer episodio no son oponentes como si los personajes principales de los dos largometrajes.

Michelle Yeoh está impecable como la replicante Olwen, a la que le quedan apenas unos días de vida. Y aporta al personaje una enorme profundidad llena de matices, en una especie de compendio de los que interpretaron en el cine Harrison Ford, Hauer, Gosling, Sean Young o Joanna Cassidy.

A su lado tiene a la humana que se hace pasar por replicante, interpretada por Schafer, que mantiene el tipo frente a Yeoh y supone un toque de frescura.

Aquí el escenario principal sigue siendo Los Ángeles, pero también aparece uno secundario e interesante, México, con una arquitectura y ambiente completamente diferentes.

Y la historia se centra tanto en las protagonistas, que se olvida de la importancia de los secundarios y sus tramas paralelas, algo que enriquecía y mucho las dos entregas cinematográficas.

Desde Prime, piden a los periodistas que no desvelen una lista interminable de spoilers. Pero la verdad es que no hace falta, porque aquí la trama está supeditada a una estética, brillante sí, pero nueva, no.