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Resumen

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Un área de bosque quemado mientras los bomberos trabajan para extinguir un incendio en el bosque de Fontainebleau en Noisy-sur-Ecole, Francia. Foto: EFE/EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS
Un área de bosque quemado mientras los bomberos trabajan para extinguir un incendio en el bosque de Fontainebleau en Noisy-sur-Ecole, Francia. Foto: EFE/EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS
Por Agencia EFE

Un incendio forestal en un pueblo cerca de Burdeos (suroeste de Francia) ha llevado a la evacuación, en las últimas 24 horas, de 20.000 personas, entre habitantes y turistas, anunciaron este jueves las autoridades.

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