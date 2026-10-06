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Resumen

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El nuevo misil intercontinental de Francia disparado desde un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear frente a la costa de Finisterre, el 6 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
El nuevo misil intercontinental de Francia disparado desde un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear frente a la costa de Finisterre, el 6 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

Francia hizo este martes el primer lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental M51.3 de nueva generación desde un submarino nuclear lanzamisiles frente a las costas de Finisterre, en el oeste del país, que fue presenciado a bordo de una fragata por el presidente francés, Emmanuel Macron, informó el Elíseo.

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