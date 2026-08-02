La tarde del sábado 1 de agosto quedó marcada por la tragedia en Nasca, cuando una avioneta de la empresa Aerodiana, destinada a realizar un recorrido turístico, cayó sobre un terreno agrícola del sector Pueblo Viejo y terminó envuelta en llamas. El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., a pocos kilómetros del aeródromo María Reiche, generando conmoción entre los pobladores de la zona. El siniestro cobró la vida de sus 13 ocupantes, entre ellos 11 turistas extranjeros, además del piloto y el copiloto. Los cuerpos fueron trasladados posteriormente a la morgue de Ica para las diligencias correspondientes.

La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco con destino a las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, pocos minutos después del inicio del recorrido perdió comunicación con la torre de control, hasta que el vuelo terminó abruptamente con el impacto. Vecinos que presenciaron el hecho relataron que, tras la colisión contra el terreno, se produjo una fuerte explosión que provocó un incendio de gran intensidad. El trágico desenlace no dejó sobrevivientes y enlutó nuevamente a la actividad turística de la región.

Cónsules de Italia y Alemania llegaron a Ica para recabar información sobre víctimas extranjeras

Los representantes diplomáticos optaron por mantener reserva y evitaron ofrecer declaraciones a la prensa, indicando que su prioridad es recopilar toda la información necesaria para comunicarla a los familiares de las víctimas. El accidente dejó entre los fallecidos a turistas de nacionalidad italiana, alemana y española, además de los dos tripulantes peruanos que operaban la aeronave. Mientras avanzan las diligencias de las autoridades, las embajadas coordinan las acciones correspondientes para brindar asistencia a los deudos. A continuación, se detalla la relación de las personas que perdieron la vida en el siniestro.

Tripulación

Américo Salazar Cuéllar – Piloto

Irenka del Carpio – Copiloto

Pasajeros

Elena Sala (58) – Nacionalidad italiana

Matteo Gianturco (24) – Nacionalidad italiana

Lorenzo Angelucci (24) – Nacionalidad italiana

Massimo Angelucci (58) – Nacionalidad italiana

Cristina Maria Bianco (57) – Nacionalidad italiana

Paolo Gianturco (59) – Nacionalidad italiana

Pietro Gianturco (18) – Nacionalidad italiana

Hofmann Andreas (78) – Nacionalidad alemana

Hofmann Gertrud Maria (77) – Nacionalidad alemana

Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52) – Nacionalidad española

Ana Isabel Sánchez Muñoz (52) – Nacionalidad española

Harán pruebas de ADN y antropométricas a los cuerpos de los fallecidos en esta tragedia aérea en Nasca

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, expresó su pesar por la muerte de las trece personas que viajaban a bordo de la avioneta turística que despegó desde Pisco y se accidentó en las cercanías de la ciudad. La autoridad informó que las víctimas aún no han sido plenamente identificadas y confirmó que sus restos serán trasladados para continuar con las diligencias correspondientes. La tragedia ha generado consternación entre la población y mantiene en alerta a las autoridades encargadas de la investigación. Mientras tanto, continúan los procedimientos para esclarecer las causas del siniestro.

Por disposición del Ministerio Público, los cuerpos serán llevados primero a la sede de Medicina Legal de Ica, donde se les practicarán pruebas de ADN y exámenes antropométricos antes de su traslado definitivo a la morgue. El lugar del accidente permanece bajo resguardo mientras la Junta de Investigación Aeronáutica desarrolla las pericias técnicas y el levantamiento de la caja negra de la aeronave. Asimismo, el alcalde recordó que la supervisión de este tipo de vuelos turísticos es competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

No es la primera vez que ocurre: ¿Quién controla el mantenimiento de estas avionetas turísticas?

El reciente accidente aéreo reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en los vuelos turísticos que sobrevuelan las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos del país. La tragedia volvió a poner sobre la mesa la interrogante acerca de quién es el responsable de supervisar el mantenimiento de las aeronaves que trasladan a cientos de visitantes cada año. En medio de la preocupación ciudadana, las autoridades locales se pronunciaron sobre las competencias en materia de fiscalización. El tema ha generado un renovado llamado a fortalecer los controles en la actividad aeronáutica.

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, sostuvo que la responsabilidad de inspeccionar y garantizar el adecuado estado de las aeronaves corresponde exclusivamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Precisó que la participación de la municipalidad se limita a labores relacionadas con el aeropuerto local, como la limpieza de la pista, aspectos ambientales y la atención de asuntos que forman parte de sus atribuciones. De esta manera, descartó que el gobierno local tenga competencia directa en la supervisión técnica de las aeronaves que operan vuelos turísticos.

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