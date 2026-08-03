A dos días del accidente en Nasca que dejó 13 fallecidos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), notificó a Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania para que designen a representantes acreditados que participen en las pesquisas para determinar las causas del siniestro.
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