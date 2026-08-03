A dos días del accidente en Nasca que dejó 13 fallecidos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), notificó a Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania para que designen a representantes acreditados que participen en las pesquisas para determinar las causas del siniestro.

La medida también alcanza a los países relacionados con el diseño y la fabricación de la aeronave y de su motor.

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Durante la jornada de este lunes, la comisión peruana encargada de las investigaciones continuó con el recojo de evidencias junto al Ministerio Público. Se conoció que el grupo permanecerá en la zona hasta culminar las labores de campo y, posteriormente, se trasladará a Pisco.

¿Qué sigue?

La CIAA tiene un plazo de 30 días para elaborar un informe preliminar con los principales hallazgos sobre el accidente que enlutó a familias peruanas y extranjeras.

En tanto, el Gobierno de España pidió a sus ciudadanos no sobrevolar las Líneas de Nasca al considerar que las aeronaves “no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles”.