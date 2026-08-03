Las principales rutas del transporte interprovincial hacia el norte del país —Lima-Huaral, Lima-Huaraz, Lima-Trujillo y Lima-Chiclayo— se convirtieron, durante poco más de un mes, en escenario de una ofensiva de organizaciones dedicadas a la extorsión. Entre el 5 de junio y el 19 de julio se registraron al menos 17 atentados contra buses y sedes de seis empresas: Zbuss, Emmanuel, CIVA, El Dorado, Cruz del Sur y Cruz del Norte.

La escalada comenzó el 5 de junio, cuando sujetos armados dispararon contra la sede de Zbuss en Independencia. En los días siguientes, la empresa fue blanco de una nota extorsiva, el lanzamiento de una granada, un explosivo contra otra de sus sedes y varios ataques armados contra buses en Independencia, Puente Piedra y Los Olivos.

La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa

La violencia luego alcanzó a Emmanuel, que sufrió cuatro atentados entre el 24 de junio y el 3 de julio, todos contra buses que cubrían la ruta Lima-Huaral. Después, los ataques se extendieron a unidades de CIVA, El Dorado, Cruz del Sur y Cruz del Norte, que realizaban viajes hacia Chiclayo, Huaraz y Trujillo, respectivamente. En varios de los atentados los conductores resultaron heridos, mientras que decenas de pasajeros quedaron expuestos a los disparos en plena Panamericana Norte.

Bus interprovincial de la empresa CIVA fue baleado por extorsionadores en la vía Panamericana Norte. (Foto: César.grados / @photo.gec)

La madrugada del 19 de julio, un bus de CIVA, que cubría la ruta Lima-Chiclayo, fue atacado a balazos mientras transitaba por la Panamericana Norte. Minutos después, agentes del Escuadrón Los Halcones Norte iniciaron una persecución que culminó con la captura de los ciudadanos venezolanos Ranger Revolledo Montes, de 23 años, con antecedentes por delitos contra la fe pública, y José Bolívar, de 20 años, con antecedentes por hurto agravado. Durante la huida, ambos abandonaron un morral y una pistola calibre 9 mm Browning (.380 automática), marca CZ, modelo 83, que fue incautada por los efectivos.

Capturan a dos delincuentes que habrían baleado un bus de la empresa Civa. (Foto: César.grados / @photo.gec)

Los peritajes balísticos determinaron que el arma había sido utilizada en seis atentados contra buses de las empresas Emmanuel, Zbuss, Cruz del Sur, Cruz del Norte y CIVA. Además, el sistema IBIS de la Policía estableció que la pistola estaría vinculada a 13 hechos criminales.

Arma incautada. Foto: PNP

Para el jefe de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), coronel PNP Holger Obando, la captura de los dos presuntos sicarios permitió establecer que una misma arma había circulado entre distintos grupos criminales que se disputaban el control territorial de las extorsiones en Lima Norte.

Entre el 18 y el 22 de julio, la Divinext ejecutó cinco intervenciones estratégicas que dejaron un saldo de 21 detenidos: 15 ciudadanos venezolanos y seis peruanos. Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar a las organizaciones responsables de los atentados contra empresas de transporte interprovincial y otros objetivos, como el bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia.

Detenidos por la PNP entre el 18 y 22 de julio. Foto: PNP

Una de las primeras intervenciones permitió la captura de cinco personas, entre ellas dos peruanos, presuntamente vinculadas al atentado contra el bus de la orquesta. Las investigaciones establecieron, además, que algunos de los detenidos mantenían contacto con integrantes de otros grupos criminales, un vínculo que la Policía corroboró durante un segundo operativo.

En otra diligencia fueron capturados Ranger Rebolledo Montes y José Bolívar, intervenidos tras el ataque contra el bus de CIVA. Aunque el arma que portaban fue vinculada a seis atentados contra empresas de transporte interprovincial, las investigaciones descartan, por ahora, que ambos sean los autores de todos esos hechos. La principal hipótesis es que la pistola fue utilizada por distintos brazos armados al servicio de varios grupos criminales.

Las pesquisas continuaron con la captura de seis presuntos integrantes de una banda dedicada a extorsionar a una de las empresas agraviadas. La investigación determinó que sus miembros estaban vinculados mediante cuentas utilizadas para recibir el dinero de las extorsiones y que dos de ellos integrarían el brazo armado encargado de ejecutar los atentados.

El quinto operativo permitió detener a otro grupo presuntamente involucrado en la extorsión de dos empresas de transporte interprovincial. Según la Policía, una de sus integrantes habría cumplido el rol de abastecer de armas a otros delincuentes, entre ellos el dúo de ciudadanos venezolanos intervenido tras el atentado contra CIVA.

Gremio mantiene en evaluación una suspensión del servicio

La seguidilla de atentados llevó a las empresas a evaluar la suspensión de sus operaciones en plena campaña por Fiestas Patrias. Sin embargo, las recientes capturas hicieron que esa medida quedara, por ahora, en suspenso.

“Lo que hemos pedido es que no haya más ataques. En los últimos cinco días no ha habido atentados y eso implica que el termómetro podría haber bajado un poco, pero eso no quita la posibilidad de que, si estos se vuelven a dar, tengamos que tomar una posición de suspensión de servicios”, señaló a El Comercio el representante de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip), Martín Ojeda.

El dirigente sostuvo que las empresas mantienen una coordinación permanente con las autoridades, aunque advirtió que la amenaza no ha desaparecido. “Si bien hoy vemos un panorama algo más favorable de cara a Fiestas Patrias, seguimos considerando que estamos en el ojo de la tormenta. Lo que necesitamos es la desarticulación total de las bandas. No podemos vivir en esta zozobra”, explicó el representante del gremio.

Delincuentes balean bus de Cruz del Sur.

Ojeda indicó que el gremio se ha reunido en reiteradas ocasiones con el Ministerio del Interior, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado y los mandos policiales encargados de combatir la extorsión. Aun así, sostuvo que todavía existen empresas que continúan bajo amenaza.

El representante del gremio consideró que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad del Estado. “La seguridad debe ser la principal política del Estado. La población y todas las actividades económicas deben poder trabajar con la garantía de su derecho constitucional a vivir en seguridad. Nosotros invertimos, cumplimos con nuestras obligaciones laborales y tributarias, pero no podemos aceptar una situación de inseguridad que desalienta cualquier inversión en el país”, dijo.

Para el coronel PNP Holger Obando, las últimas intervenciones evidencian el avance de las investigaciones contra las organizaciones dedicadas a la extorsión y forman parte de una estrategia que articula inteligencia, criminalística y acciones operativas. El jefe de la Divinext señaló que enfrentar las nuevas dinámicas del crimen organizado requiere una respuesta integral y sostenida por parte del Estado.

“La investigación frente a fenómenos criminales como los que viene atravesando el país despliega líneas de trabajo como inteligencia, criminalística y orden público. Frenar la incidencia criminal, que presenta matices importados, responde a una estrategia integral. Desde la perspectiva de la Policía, este tipo de intervenciones demuestra las ganas de seguir luchando permanentemente contra la criminalidad y tenemos la certeza de que, en algún momento, tendremos controladas estas manifestaciones criminales”, afirmó el jefe policial.