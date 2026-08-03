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Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec
Extorsionadores atacan a balazos dos buses de transporte interprovincial en el km 30 de la panamericana norte - Puente Piedra. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Abby Ardiles

Las principales rutas del transporte interprovincial hacia el norte del país —Lima-Huaral, Lima-Huaraz, Lima-Trujillo y Lima-Chiclayo— se convirtieron, durante poco más de un mes, en escenario de una ofensiva de organizaciones dedicadas a la extorsión. Entre el 5 de junio y el 19 de julio se registraron al menos 17 atentados contra buses y sedes de seis empresas: Zbuss, Emmanuel, CIVA, El Dorado, Cruz del Sur y Cruz del Norte.

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