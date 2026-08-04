Parqueador es ejecutado de cinco disparos en el Rímac: víctima tenía antecedentes, según la Policía. Foto: Captura de video/América TV
Parqueador es ejecutado de cinco disparos en el Rímac: víctima tenía antecedentes, según la Policía. Foto: Captura de video/América TV
Por Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito del Rímac. Un hombre identificado como Yovani de los Santos Contreras, de 36 años, fue asesinado a balazos la tarde del 3 de agosto mientras trabajaba como parqueador en los alrededores de la Alameda de los Descalzos, frente al Museo de los Descalzos.

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