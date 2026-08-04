Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito del Rímac. Un hombre identificado como Yovani de los Santos Contreras, de 36 años, fue asesinado a balazos la tarde del 3 de agosto mientras trabajaba como parqueador en los alrededores de la Alameda de los Descalzos, frente al Museo de los Descalzos.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar del lugar.

El crimen ocurrió alrededor de las 5:30 p. m. en el jirón Atahualpa, cuando Yovani de los Santos Contreras esperaba la entrega de alimentos comprados en un establecimiento cercano.

El ataque ocurrió en una zona con presencia de comerciantes ambulantes y menores de edad, generando alarma entre los vecinos y transeúntes.

Un testigo narró lo sucedido: “Él limpiaba carros y justo estaba comprando una comida, vinieron dos patas en una moto lineal y le metieron cinco balazos en la cabeza”.

Personal de emergencia llegó al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador.

Sicarios asesinan a parqueador frente al Museo de los Descalzos en el Rímac: Policía investiga ajuste de cuentas. Foto: Captura de video/América TV

Policía confirma antecedentes de la víctima

Durante las verificaciones realizadas en la base de datos policial, la PNP informó que Yovani de los Santos Contreras registraba antecedentes por presunto tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue intervenido en los años 2024 y 2025 por presuntos casos relacionados con la venta de sustancias prohibidas.

No obstante, los investigadores continúan recopilando evidencia para determinar si esos antecedentes guardan relación con el homicidio.

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¿Cuál sería el móvil del crimen?

Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional manejan como una de las principales hipótesis un posible ajuste de cuentas.

Sin embargo, los agentes precisaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas mientras avanzan las diligencias para identificar a los responsables.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de evidencias en la escena del crimen, donde recogieron casquillos de bala y entrevistaron a testigos.

Asimismo, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en el jirón Atahualpa y calles cercanas, para reconstruir el recorrido realizado por los sicarios antes y después del asesinato para lograr su identificación y captura.

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