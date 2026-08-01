Asesinan a balazos a conductor dentro de su camioneta en el Rímac. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Asesinan a balazos a conductor dentro de su camioneta en el Rímac. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 1 de agosto mientras permanecía al volante de su camioneta en la avenida 9 de Octubre, en el distrito del Rímac. El ataque ocurrió a pocos metros de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional y de la Municipalidad del Rímac, en una zona de alto tránsito.

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