Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 1 de agosto mientras permanecía al volante de su camioneta en la avenida 9 de Octubre, en el distrito del Rímac. El ataque ocurrió a pocos metros de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional y de la Municipalidad del Rímac, en una zona de alto tránsito.
Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 1 de agosto mientras permanecía al volante de su camioneta en la avenida 9 de Octubre, en el distrito del Rímac. El ataque ocurrió a pocos metros de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional y de la Municipalidad del Rímac, en una zona de alto tránsito.
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Según testigos, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió para acercarse al vehículo de la víctima. Aprovechando que el semáforo estaba en rojo, el atacante disparó al menos cuatro veces contra el conductor antes de escapar junto a su cómplice por la Vía de Evitamiento.
“Vi que, de la moto lineal, uno se bajó, un gordo, sin casco, nada. Así, a cara limpia, se bajó, sacó su pistola, le disparó al piloto de la camioneta y le metió como cuatro balazos. Se dio la vuelta, subió a la moto y en sentido contrario ingresó de nuevo la moto lineal a la Vía de Evitamiento. Yo le pasé la voz al policía, un muchacho que estaba ahí en el semáforo, subió a una moto lineal de un delivery y se fue detrás”, contó un testigo a RPP Noticias.
La víctima fue identificada como Jhon Luis Flores Guerrero, de 23 años. De acuerdo con información preliminar, realizaba el servicio de transporte informal cuando fue interceptado por los sicarios. Personal de la Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.
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El crimen generó alarma entre vecinos y conductores que transitaban por la zona, debido a que ocurrió en plena luz del día y muy cerca de una dependencia policial. Agentes de la comisaría del Rímac y peritos de Criminalística continúan con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables.
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