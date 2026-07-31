Investigan secuestro y robo a joven que abordó un falso taxi colectivo cerca de la estación La Cultura. (Foto: Captura / América Noticias)
Investigan secuestro y robo a joven que abordó un falso taxi colectivo cerca de la estación La Cultura. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Una joven profesional de 25 años denunció haber sido víctima de secuestro y robo a mano armada luego de abordar un falso taxi colectivo en el distrito de San Borja. La agraviada permaneció retenida durante cuatro horas por una banda delictiva que, según su denuncia, operaba en la avenida Javier Prado. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para identificar a los responsables.

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