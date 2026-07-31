Una joven profesional de 25 años denunció haber sido víctima de secuestro y robo a mano armada luego de abordar un falso taxi colectivo en el distrito de San Borja. La agraviada permaneció retenida durante cuatro horas por una banda delictiva que, según su denuncia, operaba en la avenida Javier Prado. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el pasado 14 de julio, alrededor de las 8:30 a.m., en el paradero informal conocido como “La Piscina”, ubicado a pocos metros de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima y frente al centro comercial La Rambla. La víctima abordó el vehículo con destino a su centro de trabajo debido a las largas filas registradas en el transporte público.

Delincuentes habrían robado S/ 5.000 a profesional de 25 años tras secuestrarla en falso taxi colectivo. (Foto: Captura / América Noticias)

De acuerdo con la denuncia, en la unidad viajaban el conductor, una mujer de nacionalidad extranjera en el asiento delantero y otro ocupante en la parte posterior. Tras avanzar algunas cuadras y detenerse en un semáforo, los ocupantes encañonaron a la joven y a otra pasajera que había abordado el vehículo metros más adelante. Según declaró la agraviada a América Noticias, el conductor y el sujeto ubicado en la parte posterior desviaron el recorrido mientras las amenazaban de muerte.

Durante el tiempo que permanecieron retenidas, los delincuentes utilizaron armas de fuego para obligarlas a entregar sus pertenencias y revelar las claves de sus teléfonos celulares y cuentas bancarias. Según la policía, el ocupante del asiento posterior apuntó a la cabeza de las víctimas para obtener la información, mientras la mujer que viajaba en la parte delantera brindaba apoyo a los demás integrantes de la banda.

La denunciante señaló que los asaltantes realizaron transferencias bancarias y retiros en efectivo por un monto aproximado de S/ 5.000 desde sus cuentas, además de despojarla de su teléfono celular. También indicó que los delincuentes mantenían comunicación telefónica con una tercera persona para informar el avance de las operaciones ilícitas.

Mujer estuvo retenida cuatro horas por banda que operaba con falso colectivo en Javier Prado. (Foto: Captura / América Noticias)

Posteriormente, las dos mujeres fueron abandonadas en la vía pública, en el distrito de San Juan de Miraflores. La víctima manifestó que permanece con temor de salir de su vivienda tras las cuatro horas de retención y las amenazas recibidas, por lo que interpuso la denuncia correspondiente por los presuntos delitos contra la libertad y contra el patrimonio.

La agraviada solicitó el apoyo de la Municipalidad de San Borja para acceder a las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Javier Prado, con el fin de identificar la placa del vehículo utilizado. Asimismo, afirmó que la banda operaría de manera recurrente en los paraderos de San Borja y San Isidro aprovechando la afluencia de pasajeros.

Las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, cuyos agentes recaban testimonios y analizan los elementos de prueba para ubicar el automóvil e identificar a los tres ocupantes involucrados en el caso. Según fuentes policiales, también se reforzará el patrullaje en los puntos de abordaje informal ubicados en las inmediaciones de la estación La Cultura.