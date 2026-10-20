Nueva denuncia sale a la luz por hechos ocurridos en el Liceo Naval. (Foto: Andina)
Nueva denuncia sale a la luz por hechos ocurridos en el Liceo Naval. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una madre de familia denunció a un profesor de religión del colegio Liceo Naval Almirante Guise por presuntos tocamientos indebidos contra su hija. Las agresiones habrían ocurrido desde el 2022 durante las clases de catequesis y alcanza a otros trabajadores del colegio de San Borja por su inacción ante la gravedad de los hechos.

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