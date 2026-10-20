Una madre de familia denunció a un profesor de religión del colegio Liceo Naval Almirante Guise por presuntos tocamientos indebidos contra su hija. Las agresiones habrían ocurrido desde el 2022 durante las clases de catequesis y alcanza a otros trabajadores del colegio de San Borja por su inacción ante la gravedad de los hechos.

La acusante señaló, en declaraciones a ATV, que el profesor Luis Moreno Ibérico habría sido el responsable directo de los hechos contra su hija menor de edad cuando cursaba primero de secundaria. Asimismo, la acción legal también incluye a la profesora Raquel González Casas por estos hechos ocurridos entre los años 2022 y 2023. “No es que yo haya denunciado porque se me da la gana, yo he denunciado hechos que se comprueban”, relató a ATV.

La madre de familia de la víctima también responsabiliza a los exdirectores del Liceo Naval Alberto Pool y Carito Ayala por una supuesta inacción frente a las alertas emitidas. Las exautoridades del establecimiento educativo habrían omitido los reclamos presentados formalmente por hechos desde hace años.

La madre cuestionó la falta de respuesta institucional durante una reunión de padres de familia realizada el pasado 17 de setiembre. Aquella cita ocurrió dos días después de la agresión sexual ocurrida en una cúster contra un alumno de la misma institución y que involucró a otros diez estudiantes que están ahora bajo investigación con seis detenidos en Maranguita.

Investigaciones en el Ministerio Público por el caso Liceo Naval

La denuncia formal permanece bajo el dominio de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Lima. El despacho fiscal evalúa los elementos testimoniales y documentales recabados en el expediente del proceso.

Las diligencias fiscales mantienen su curso legal para determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Ministerio Público busca esclarecer el papel de los docentes y de las exautoridades del colegio en este proceso.