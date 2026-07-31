Gobierno Regional del Callao refuerza trabajos en el río Chillón para prevenir desbordes. Foto: Gob.pe
Gobierno Regional del Callao refuerza trabajos en el río Chillón para prevenir desbordes. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, la Municipalidad de Ventanilla puso en marcha trabajos de prevención en el río Chillón, a la altura de la zona de Víctor Raúl, ubicada en el límite entre el Callao y Ventanilla. Las labores buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a las viviendas e infraestructura cercana.

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