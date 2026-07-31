Ante la llegada del Fenómeno El Niño, la Municipalidad de Ventanilla puso en marcha trabajos de prevención en el río Chillón, a la altura de la zona de Víctor Raúl, ubicada en el límite entre el Callao y Ventanilla. Las labores buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a las viviendas e infraestructura cercana.

La intervención responde a la preocupación de los vecinos, quienes recuerdan que durante eventos similares registrados en años anteriores el incremento del caudal del río llegó hasta las inmediaciones del puente del sector, generando una situación de riesgo para la población.

Refuerzan la ribera del río Chillón por temor a una crecida durante el Fenómeno El Niño. Foto: Gob.pe

El alcalde de Ventanilla, César Pérez, informó que la comuna decidió intervenir de manera preventiva, pese a que la descolmatación del río no forma parte de sus competencias.

“Lamentablemente la competencia para descolmatar el río es estrictamente del Gobierno Regional del Callao, de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente gestionado por el doctor Ciro Castillo”, señaló.

Mientras se coordina una reunión con las autoridades competentes para abordar esta problemática, la municipalidad movilizó personal y maquinaria para limpiar la ribera del río.

El burgomaestre explicó que la decisión responde a la necesidad de actuar con anticipación y evitar mayores riesgos para la población.

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“No podemos esperar más tiempo, por eso hemos traído todo el personal, la maquinaria de la municipalidad para hacer una limpieza de toda la ribera del río, donde hemos encontrado muebles y viviendas enteras al borde de todo el río”, manifestó.

Trabajos se ejecutarán durante 60 días

El Gobierno Regional informó que las acciones preventivas tendrán una duración de 60 días e incluirán no solo la limpieza y descolmatación del cauce, sino también campañas de sensibilización con la participación de voluntarios.

Estos grupos recorrerán las zonas aledañas al río para retirar residuos y promover entre los vecinos la importancia de evitar el arrojo de basura y desechos al cauce, una práctica que incrementa el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Municipalidad interviene el río Chillón para reducir riesgos por el Fenómeno El Niño. Foto: Gob.pe

Un eventual desborde pondría en riesgo a unas 4.000 personas

Según las estimaciones del Gobierno Regional del Callao, un incremento extraordinario del caudal del río Chillón podría afectar alrededor de 1.000 viviendas y comprometer la seguridad de 4.000 personas que residen en las zonas cercanas.

Por ello, las autoridades señalaron que continuarán ejecutando acciones de prevención para disminuir los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos y reforzar la protección de la población chalaca.

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