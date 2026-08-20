Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado a balazos por sicarios en las inmediaciones del parque Tiwinza, en el sector de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao. El homicidio ocurrió la noche del miércoles, horas después de que ocurriera otro hecho violento en el límite entre La Perla y Bellavista.

La víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por personas desconocidas, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Testigos y la cantidad de casquillos en el lugar revelan que se efectuaron más de 10 disparos, tras lo cual los atacantes abordar un automóvil de color negro para emprender la huida.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al parque Tiwinza para auxiliar al menor gravemente herido y trasladarlo de emergencia al hospital de Ventanilla. Sin embargo, al ingresar al nosocomio, los médicos de turno constataron que el joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Sicarios acribillaron a un menor de edad de 16 años en el parque Tiwinza, Callao. (Ventanilla TV)

Efectivos de la Oficina de Criminalística y peritos policiales cercaron la escena del crimen para recoger las evidencias balísticas correspondientes. En el área pública donde se produjo el atentado se hallaron esparcidos múltiples casquillos de bala percutidos que serán analizados en las investigaciones.

Hasta el momento, los familiares de la víctima han optado por evitar brindar declaraciones a los medios de comunicación por temor a represalias. Por su parte, el Departamento de Investigación Criminal de la PNP trabaja en las pesquisas correspondientes para identificar y capturar a los homicidas.

Violencia en el Callao: horas antes atacaron bus en La Perla

Pocas horas antes de este homicidio, se registró otro atentado armado en el Callao cuando extorsionadores dispararon contra un bus de la empresa Etmosa en La Perla. El ataque ocurrió en la cuadra 17 de la avenida José Gálvez, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad de transporte público.

El tiroteo dejó heridos al chofer venezolano José Poleo Figueroa, de 39 años, y a la pasajera Marlene Gutiérrez Silva, de 49 años, quien iba en el asiento del copiloto. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde reciben tratamiento médico tras este ataque contra la empresa.