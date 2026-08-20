Sicarios acribillaron a un menor de edad de 16 años en el parque Tiwinza, Callao. (Ventanilla TV)
Sicarios acribillaron a un menor de edad de 16 años en el parque Tiwinza, Callao. (Ventanilla TV)
Por Redacción EC

Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado a balazos por sicarios en las inmediaciones del parque Tiwinza, en el sector de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao. El homicidio ocurrió la noche del miércoles, horas después de que ocurriera otro hecho violento en el límite entre La Perla y Bellavista.

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