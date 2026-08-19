Caso Utopía: Alan Azizollahoff ve anulada sus órdenes de búsqueda por el TC. (Foto archivo: El Comercio)
Caso Utopía: Alan Azizollahoff ve anulada sus órdenes de búsqueda por el TC. (Foto archivo: El Comercio)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de habeas corpus que establece la prescripción de la pena de cuatro años de prisión impuesta al empresario Alan Azizollahoff por el caso Utopía. Esto deja sin efecto inmediato las órdenes de captura a nivel nacional e internacional que pesan sobre el exdueño de la discoteca en la que fallecieron 29 jóvenes durante un incendio en el año 2002.

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