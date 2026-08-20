Por Redacción EC

Veinticuatro años después del incendio de la discoteca Utopía, que dejó 29 jóvenes muertos, el caso vuelve a colocar en primer plano una extensa historia judicial marcada por condenas, fugas, pedidos de extradición y años de espera de los familiares de las víctimas. El último capítulo se produjo este 19 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, uno de los propietarios del establecimiento.

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