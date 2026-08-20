Veinticuatro años después del incendio de la discoteca Utopía, que dejó 29 jóvenes muertos, el caso vuelve a colocar en primer plano una extensa historia judicial marcada por condenas, fugas, pedidos de extradición y años de espera de los familiares de las víctimas. El último capítulo se produjo este 19 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, uno de los propietarios del establecimiento.

La tragedia ocurrió la noche del 20 de julio de 2002 en la discoteca ubicada en el Jockey Plaza. Sin embargo, determinar las responsabilidades penales y conseguir que las sentencias se cumplieran abrió un recorrido judicial que se prolongaría durante más de dos décadas. Percy North, administrador del local, y Roberto Ferreyros, barman de la discoteca, estuvieron entre los primeros condenados, mientras que los accionistas Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines abandonaron el país en 2004.

Desde entonces, el expediente atravesó anulaciones, reaperturas, sentencias y procedimientos de extradición. Paz Ravines fue finalmente capturado en México en 2018 y puesto a disposición de la justicia peruana en 2020. Azizollahoff, en cambio, permaneció prófugo y todavía figuraba en diciembre de 2024 entre los más buscados del país. Esta es la cronología de un caso que, 24 años después de la tragedia, vuelve a tener un giro judicial.

CRONOLOGÍA DEL CASO UTOPÍA

20/7/2002

Se incendia la discoteca Utopía, ubicada en el Jockey Plaza, ocasionando la muerte de 29 personas.

29/4/2004

La fiscal Nancy Vargas Cubas de la Fiscalía Provincial Penal 39 denuncia por homicidio a los dueños de la discoteca, Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines.

30/4/2004

Condenan a cuatro años de prisión a Percy North (administrador) y Roberto Ferreyros (barman).

Julio de 2004

Alan Azizollahoff y Édgar Paz se fugan del país.

Incendio en la discoteca Utopia enlutó a 29 familias en el 2002. (USI)

2006

Azizollahoff y Paz presentaron un hábeas corpus para ser excluidos del proceso penal que se les seguía en el 21 Juzgado Penal para Reos Libres de Lima. El Poder Judicial admitió el recurso.

27/4/2006

El 49 Juzgado Penal de Lima condena a Percy North a 15 años de prisión por homicidio doloso y al pago de una reparación civil de 250 mil soles por cada uno de los fallecidos.

18/12/2006

Tras la apelación del fallo por la defensa de North, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel le varía la condena a 4 años de prisión efectiva por la muerte de 29 jóvenes.

27/2/2007

El Poder Judicial anula el proceso penal contra los empresarios Alan Azizolahoff y Edgar Paz Ravines.

Muchos de los padres de las víctimas han muerto esperando justicia. (Foto: Jessica Vicente).

14/4/2007

Percy North sale en libertad anticipada después de cumplir 35 meses y 13 días de reclusión.

Agosto de 2008

Los deudos presentan una acción de amparo para retomar el proceso penal contra Azizollahoff y Paz.

22/4/2010

Los deudos de Utopía difunden un audio que señala que Alberto Quimper habría conseguido un fallo favorable para Alan Azizollahoff mediante sobornos en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

16/2/2011

Percy North se pone a disposición de la justicia y es recluido en el Penal para Reos Primarios, ex San Jorge, para cumplir una condena de 15 años de cárcel.

15/12/2011

La Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel decidió reducir de 15 a 10 años de prisión la sentencia por homicidio doloso contra Percy North.

8/7/2013

Se reabre el Caso Utopía y se incluye en la investigación a los directores de la discoteca Alan Azizollahoff y Édgar Paz.

8/4/2014

Los accionistas Alan Azizollahoff y Édgar Paz son sentenciados a cuatro años de cárcel efectiva por homicidio culposo por omisión impropia.

08/07/2015

Percy North salió en libertad esta tarde luego de pasar 7 años en prisión.

4/5/2016

El Juzgado Penal 21 de Lima solicita la extradición de Edgar Paz Ravines y Alan Azizollahof.

24/8/2016

Cancillería envía el cuadernillo de extradición de Paz Ravines a México. Un mes después se envía el oficio a Estados Unidos pidiendo a Azizollahoff.

3/8/2018

El Ministerio del Interior incluyó en su programa de recompensas a Alan Azizollahof y Édgar Paz. Ambos fueron condenados en 2014 a cuatro años de prisión por homicidio culposo.

12/11/2018

La Interpol capturó en México a Édgar Paz Ravines, uno de los ex propietarios de la discoteca Utopía. Debía ser extraditado.

27/02/2020

El Minjus aceptó la solicitud de extradición activa de Alan Azizollahoff. El pedido fue formulado por el Poder Judicial a la República de Sudáfrica, donde radica el sentenciado.

30/08/2020

A esa fecha, seguía vigente la recompensa por Azizollahoff, quien se encontraba prófugo de la justicia. El Ministerio del Interior ofrecía S/30 mil por información sobre su paradero.

07/09/2020

El exaccionista de la discoteca Utopía, Édgar Paz Ravines, es puesto a disposición del 21 Juzgado Penal de Lima. Allí le leyeron la sentencia a cuatro años de cárcel por la muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía, local de su propiedad en el 2002.

08/09/2020

El Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso el internamiento de Édgar Paz en el establecimiento penitenciario de Ancón II.

22/12/2024

Un informe de El Comercio titulado “El 80% de los más buscados están prófugos hace más de cinco años” incluye, entre decenas de evasores de la justicia peruana, a Alan Azizollahoff, por quien se ofrecía 30 mil soles de recompensa. El dueño de la discoteca Utopía estaba, a esa fecha, 2.161 días prófugo.

19/08/2026

El Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, propietario de la discoteca Utopía, donde 29 jóvenes murieron en el incendio de julio de 2002.

Fuente: Archivo El Comercio

Utopía, una discoteca llena de lujos en la que no había un solo extintor. La tragedia fue el 20 de julio del 2002 (Foto: Dante Piaggio).

Las víctimas

Leyenda de la imagen. Los nombres de las 29 víctimas en el orden en que aparecen de izquierda a derecha.

Primera línea

Álvaro Sayán Ormazábal

Arturo Leca Fuentes

Daniela Amada Feijoo Cogorno

Carlos Augusto Haaker Pérez

Eugenia Carolina Fischmann Rodríguez

Eduardo Antonio Majluff Tomasevich

Flavio Renato de la Llave García Rosell

Rocardo Martín Valdivia Rivera

Vanessa Ximena Caravedo Guidino

Roberto Belmont Ibarra

Segunda línea

Guillermo Vilogrón Gaviria

Maritza del Pilar Alfaro Melchiorre

Jorge Karín Bugosen Chaluja

Pedro Michael Bugosen Chaluja

Juan José Diez Martínez Podestá

Verónica Delgado Aparicio Villarán

Silvia Virginia de la Flor Icochea

Maura Rocío del Pilar Solórzano Gonzales

Luis Enrique Ramírez Bacigalupo

Verónica Borda Malpartida

Tercera línea

Lawrence Von Ehren Campos

Vanessa Humbel Burga-Cisneros

María Gabriela Meza Vázquez

Marcela Milagros Valverde Ocaña

Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyó

Melissa Burnstein Vargas

Orly Gomberoff Elon

Sandra Liliana Cevallos Menchelli

Verónica Isabel Egúsquiza Valencia