Veinticuatro años después del incendio de la discoteca Utopía, que dejó 29 jóvenes muertos, el caso vuelve a colocar en primer plano una extensa historia judicial marcada por condenas, fugas, pedidos de extradición y años de espera de los familiares de las víctimas. El último capítulo se produjo este 19 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, uno de los propietarios del establecimiento.
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Veinticuatro años después del incendio de la discoteca Utopía, que dejó 29 jóvenes muertos, el caso vuelve a colocar en primer plano una extensa historia judicial marcada por condenas, fugas, pedidos de extradición y años de espera de los familiares de las víctimas. El último capítulo se produjo este 19 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, uno de los propietarios del establecimiento.
La tragedia ocurrió la noche del 20 de julio de 2002 en la discoteca ubicada en el Jockey Plaza. Sin embargo, determinar las responsabilidades penales y conseguir que las sentencias se cumplieran abrió un recorrido judicial que se prolongaría durante más de dos décadas. Percy North, administrador del local, y Roberto Ferreyros, barman de la discoteca, estuvieron entre los primeros condenados, mientras que los accionistas Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines abandonaron el país en 2004.
Desde entonces, el expediente atravesó anulaciones, reaperturas, sentencias y procedimientos de extradición. Paz Ravines fue finalmente capturado en México en 2018 y puesto a disposición de la justicia peruana en 2020. Azizollahoff, en cambio, permaneció prófugo y todavía figuraba en diciembre de 2024 entre los más buscados del país. Esta es la cronología de un caso que, 24 años después de la tragedia, vuelve a tener un giro judicial.
CRONOLOGÍA DEL CASO UTOPÍA
20/7/2002
Se incendia la discoteca Utopía, ubicada en el Jockey Plaza, ocasionando la muerte de 29 personas.
29/4/2004
La fiscal Nancy Vargas Cubas de la Fiscalía Provincial Penal 39 denuncia por homicidio a los dueños de la discoteca, Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines.
30/4/2004
Condenan a cuatro años de prisión a Percy North (administrador) y Roberto Ferreyros (barman).
Julio de 2004
Alan Azizollahoff y Édgar Paz se fugan del país.
2006
Azizollahoff y Paz presentaron un hábeas corpus para ser excluidos del proceso penal que se les seguía en el 21 Juzgado Penal para Reos Libres de Lima. El Poder Judicial admitió el recurso.
27/4/2006
El 49 Juzgado Penal de Lima condena a Percy North a 15 años de prisión por homicidio doloso y al pago de una reparación civil de 250 mil soles por cada uno de los fallecidos.
18/12/2006
Tras la apelación del fallo por la defensa de North, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel le varía la condena a 4 años de prisión efectiva por la muerte de 29 jóvenes.
27/2/2007
El Poder Judicial anula el proceso penal contra los empresarios Alan Azizolahoff y Edgar Paz Ravines.
14/4/2007
Percy North sale en libertad anticipada después de cumplir 35 meses y 13 días de reclusión.
Agosto de 2008
Los deudos presentan una acción de amparo para retomar el proceso penal contra Azizollahoff y Paz.
22/4/2010
Los deudos de Utopía difunden un audio que señala que Alberto Quimper habría conseguido un fallo favorable para Alan Azizollahoff mediante sobornos en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
16/2/2011
Percy North se pone a disposición de la justicia y es recluido en el Penal para Reos Primarios, ex San Jorge, para cumplir una condena de 15 años de cárcel.
15/12/2011
La Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel decidió reducir de 15 a 10 años de prisión la sentencia por homicidio doloso contra Percy North.
8/7/2013
Se reabre el Caso Utopía y se incluye en la investigación a los directores de la discoteca Alan Azizollahoff y Édgar Paz.
8/4/2014
Los accionistas Alan Azizollahoff y Édgar Paz son sentenciados a cuatro años de cárcel efectiva por homicidio culposo por omisión impropia.
08/07/2015
Percy North salió en libertad esta tarde luego de pasar 7 años en prisión.
4/5/2016
El Juzgado Penal 21 de Lima solicita la extradición de Edgar Paz Ravines y Alan Azizollahof.
24/8/2016
Cancillería envía el cuadernillo de extradición de Paz Ravines a México. Un mes después se envía el oficio a Estados Unidos pidiendo a Azizollahoff.
3/8/2018
El Ministerio del Interior incluyó en su programa de recompensas a Alan Azizollahof y Édgar Paz. Ambos fueron condenados en 2014 a cuatro años de prisión por homicidio culposo.
12/11/2018
La Interpol capturó en México a Édgar Paz Ravines, uno de los ex propietarios de la discoteca Utopía. Debía ser extraditado.
27/02/2020
El Minjus aceptó la solicitud de extradición activa de Alan Azizollahoff. El pedido fue formulado por el Poder Judicial a la República de Sudáfrica, donde radica el sentenciado.
30/08/2020
A esa fecha, seguía vigente la recompensa por Azizollahoff, quien se encontraba prófugo de la justicia. El Ministerio del Interior ofrecía S/30 mil por información sobre su paradero.
07/09/2020
El exaccionista de la discoteca Utopía, Édgar Paz Ravines, es puesto a disposición del 21 Juzgado Penal de Lima. Allí le leyeron la sentencia a cuatro años de cárcel por la muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía, local de su propiedad en el 2002.
08/09/2020
El Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso el internamiento de Édgar Paz en el establecimiento penitenciario de Ancón II.
22/12/2024
Un informe de El Comercio titulado “El 80% de los más buscados están prófugos hace más de cinco años” incluye, entre decenas de evasores de la justicia peruana, a Alan Azizollahoff, por quien se ofrecía 30 mil soles de recompensa. El dueño de la discoteca Utopía estaba, a esa fecha, 2.161 días prófugo.
19/08/2026
El Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de cuatro años de prisión por homicidio culposo impuesta a Alan Azizollahoff, propietario de la discoteca Utopía, donde 29 jóvenes murieron en el incendio de julio de 2002.
Fuente: Archivo El Comercio
Las víctimas
Leyenda de la imagen. Los nombres de las 29 víctimas en el orden en que aparecen de izquierda a derecha.
Primera línea
Álvaro Sayán Ormazábal
Arturo Leca Fuentes
Daniela Amada Feijoo Cogorno
Carlos Augusto Haaker Pérez
Eugenia Carolina Fischmann Rodríguez
Eduardo Antonio Majluff Tomasevich
Flavio Renato de la Llave García Rosell
Rocardo Martín Valdivia Rivera
Vanessa Ximena Caravedo Guidino
Roberto Belmont Ibarra
Segunda línea
Guillermo Vilogrón Gaviria
Maritza del Pilar Alfaro Melchiorre
Jorge Karín Bugosen Chaluja
Pedro Michael Bugosen Chaluja
Juan José Diez Martínez Podestá
Verónica Delgado Aparicio Villarán
Silvia Virginia de la Flor Icochea
Maura Rocío del Pilar Solórzano Gonzales
Luis Enrique Ramírez Bacigalupo
Verónica Borda Malpartida
Tercera línea
Lawrence Von Ehren Campos
Vanessa Humbel Burga-Cisneros
María Gabriela Meza Vázquez
Marcela Milagros Valverde Ocaña
Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyó
Melissa Burnstein Vargas
Orly Gomberoff Elon
Sandra Liliana Cevallos Menchelli
Verónica Isabel Egúsquiza Valencia
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.