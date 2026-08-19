Perú se alista para la llegade del papa León XIV. La Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis de Lima abrió una convocatoria para cantantes e instrumentistas interesados en integrar el coro que acompañará la misa del sumo pontífice durante su visita al país, prevista del 11 al 17 de noviembre.

La celebración religiosa se realizará en la Base Aérea Las Palmas, como parte de la agenda del pontífice en Lima. Para conformar el coro que participará en esta ceremonia, la Vicaría de la Juventud realizará una audición este domingo 23 de agosto.

¿Dónde y cuándo será la audición?

La primera evaluación tendrá lugar en la Basílica Catedral de Lima, ubicada en el jirón Junín N.° 230, en el Centro Histórico de Lima.

Los interesados, previamente inscritos, podrán acudir en uno de los dos horarios establecidos:

Primer turno: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Segundo turno: de 3:00 p. m. a 6:30 p. m.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años que tengan experiencia o habilidades en canto o interpretación de instrumentos musicales.

La Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis de Lima abrió una convocatoria dirigida a cantantes e instrumentistas que deseen acompañar la misa presidida por el papa León XIV en Lima.

¿Cómo participar?

Los aspirantes deberán completar previamente el formulario oficial de inscripción habilitado por la Vicaría de la Juventud. Según la convocatoria, los datos proporcionados serán utilizados para fines organizativos, de seguridad y comunicación pastoral relacionados con la actividad.

Debido a la gran acogida, el formulario fue cerrado a las pocas horas con más de 1000 incritos, pero la Arquidiócesis de Lima informó que anunciarán una nueva fecha para otra audición.

Anunciarán nueva fecha de audición.

La convocatoria contempla la participación tanto de cantantes como de instrumentistas, por lo que podrán postular personas con distintas habilidades musicales que puedan contribuir al acompañamiento de la misa.

El coro será conformado a partir de los participantes seleccionados durante este proceso de audición y formará parte de la preparación musical para la celebración religiosa prevista durante la visita del papa León XIV al Perú.