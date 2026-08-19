León XIV llegará al Perú en noviembre de este 2026. Foto: EFE/Vatican Media Press Office
León XIV llegará al Perú en noviembre de este 2026. Foto: EFE/Vatican Media Press Office
Por Redacción EC

Perú se alista para la llegade del papa León XIV. La Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis de Lima abrió una convocatoria para cantantes e instrumentistas interesados en integrar el coro que acompañará la misa del sumo pontífice durante su visita al país, prevista del 11 al 17 de noviembre.

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