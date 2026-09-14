Fuerza Popular denuncia robo en su local de Ventanilla. (Foto: Captura / Latina)
Fuerza Popular denuncia robo en su local de Ventanilla. (Foto: Captura / Latina)
Por Redacción EC

El local central de campaña de Fuerza Popular en Ventanilla fue asaltado alrededor del mediodía de este lunes 14 de setiembre por tres sujetos que ingresaron supuestamente realizando disparos y sustrajeron laptops, material de trabajo y aproximadamente S/10 mil en efectivo. Dos sospechosos fueron capturados por la Policía Nacional, mientras que un tercero continúa prófugo.

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