El local central de campaña de Fuerza Popular en Ventanilla fue asaltado alrededor del mediodía de este lunes 14 de setiembre por tres sujetos que ingresaron supuestamente realizando disparos y sustrajeron laptops, material de trabajo y aproximadamente S/10 mil en efectivo. Dos sospechosos fueron capturados por la Policía Nacional, mientras que un tercero continúa prófugo.

Daniel Príncipe, jefe regional de personeros de Fuerza Popular, informó que los delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron equipos utilizados para el monitoreo de los personeros del partido en la región Callao. También indicó que sustrajeron dinero de la caja chica del local.

“Los delincuentes han ingresado al local central de campaña. Han sustraído el software y la plataforma y unas laptops de nuestra oficina central donde monitoreamos nuestros personeros de la región Callao” , declaró Príncipe en diálogo con Latina. Añadió que también fueron sustraídos aproximadamente S/10 mil.

Según el representante de Fuerza Popular, dos de los presuntos implicados fueron capturados cuando intentaban escapar, aparentemente por oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El tercer sujeto logró huir y, de acuerdo con la denuncia, permanece prófugo con el dinero sustraído.

Cámaras de vigilancia no registraron el robo

Príncipe también cuestionó que las cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones de la Municipalidad de Ventanilla se encuentren inoperativas. Señaló que el local partidario está ubicado a una cuadra de la sede municipal, por lo que no se cuenta con imágenes del momento del asalto.

TE PUEDE INTERESAR: Senamhi prevé aumento de lluvias en la costa norte por temperaturas del mar superiores a 26 °C

“Han sido capturados dos y uno se ha escapado. Denuncio esto ante la municipalidad y la Policía Nacional. Ahorita la municipalidad, teniendo las cámaras donde puede captar [el robo] porque estamos solamente a una cuadra frente a la municipalidad. No hay video de lo sucedido” , manifestó.

La Policía Nacional continúa con las diligencas para ubicar al tercer sospechoso y determinar las circunstancias en las que ocurrió el asalto.