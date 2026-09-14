Violencia en San Juan de Miraflores: ataque armado deja un menor muerto y otro joven herido. Foto: Captura video/América TV
Violencia en San Juan de Miraflores: ataque armado deja un menor muerto y otro joven herido. Foto: Captura video/América TV
Por Redacción EC

Un menor de 13 años murió y un adolescente resultó gravemente herido luego de un ataque a balazos ocurrido en el asentamiento humano Defensores de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.