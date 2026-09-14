Un menor de 13 años murió y un adolescente resultó gravemente herido luego de un ataque a balazos ocurrido en el asentamiento humano Defensores de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.

El hecho ocurrió cuando ambas víctimas se encontraban conversando junto a un grupo de jóvenes en la vía pública. Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), un sujeto que transitaba por la zona se acercó y realizó cerca de siete disparos contra ellos.

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¿Qué ocurrió durante el ataque en San Juan de Miraflores?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor se aproximó al grupo de jóvenes y abrió fuego antes de escapar del lugar.

El menor de 13 años recibió los impactos y falleció de manera instantánea en el lugar del ataque. En tanto, el adolescente que lo acompañaba quedó herido y fue auxiliado por personas de la zona.

La víctima sobreviviente fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Residentes del sector indicaron que las víctimas pertenecerían a un grupo de barristas, mientras que el presunto atacante sería integrante de un bando contrario, ubicado en los alrededores del mercado Primero de Abril.

Ataque a balazos en SJM deja un menor muerto: vecinos apuntan a conflicto entre barras. Foto: Captura video/América TV

Según esta versión, el enfrentamiento estaría relacionado con la rivalidad entre seguidores de Universitario de Deportes y Alianza Lima, luego del reciente clásico del fútbol peruano.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acordonaron el lugar para preservar la escena del crimen y realizaron las primeras diligencias destinadas a recoger evidencias.

Los agentes también trabajan para establecer la identidad del responsable de los disparos y determinar su paradero. Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y si existe una relación directa con el presunto enfrentamiento entre barras.